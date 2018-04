Úrad pre verejné obstarávanie zapojí do IT tendra v záujme transparentnosti aj Slovensko.Digital

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude pri príprave IT tendra spolupracovať s občianskym združením Slovensko.Digital. Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková, ÚVO chce byť príkladom pre ústredné orgány štátnej správy, a preto do prípravy IT tendra zapája aj tretí sektor.

Spolupráca s tretím sektorom

Jeho partnerom sa stalo občianske združenie Slovensko.Digital. „Spoluprácu s tretím sektorom pri obstarávaní IT systémov považujem za veľmi dôležitú. Pri nakladaní s verejnými prostriedkami by sa totiž obstarávatelia mali snažiť o efektívne hospodárenie, mali by sa obklopiť odborníkmi, ktorí pomôžu vybrať čo najkvalitnejšiu službu a zároveň celú súťaž stransparentnia a otvoria odbornej verejnosti,” cituje tlačová správa predsedu úradu Miroslava Hliváka.

Úrad tento týždeň, v utorok 24. apríla, podpísal s výkonným riaditeľom občianskeho združenia Slovensko.Digital Jánom Hargašom Memorandum o spolupráci.



„Slovensko míňa na štátne IT systémy 500 miliónov eur ročne a IT obstarávania sú zahalené podozreniami z korupcie, kartelov a nevýhodných podmienok pre štát. Myslíme si, že tomu treba spraviť rázny koniec a vítame záujem ÚVO o odbornú spoluprácu,“ uvádza tlačová správa ÚVO vyjadrenie Hargaša.

Chcú inšpirovať aj iné úrady

Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital zároveň verí, že výsledkom spolupráce budú nové pravidlá pre transparentné a efektívne tendre, ktoré budú inšpirovať aj iné úrady. „ÚVO sa vydal na neľahkú cestu a radi ho na nej podporíme našimi návrhmi a konzultáciami,” dodal Ján Hargaš.

Úrad pre verejné obstarávanie v úvodnej fáze spolupráce sprístupní Slovensko.Digital technickú architektúru systémov. Zabezpečí stretnutie so súčasným dodávateľom, aby sa oboznámil so štruktúrou subdodávateľov pre posúdenie, či sa zákazka bude deliť na menšie časti, o ktoré by mohli súťažiť subdodávatelia.

Občianske združenie tiež zhodnotí stav technickej dokumentácie a kvalitu zdrojového kódu. Slovensko.Digital tiež posúdi kvalitatívne a kvantitatívne hľadisko personálneho obsadenia IT oddelenia úradu a zváži, či do procesu prípravy súťaže sa zapoja aj ďalšie inštitúcie, dodáva sa v tlačovej správe.

