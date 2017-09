Univerzitné tímy odštartujú v sobotu prípravné zápasy

Už o niekoľko týždňov odštartuje piaty ročník EUHL, do jeho začiatku čaká mužstvá hneď niekoľko prípravných stretnutí. Tie im umožnia nielen spozorovať svoje silné a slabé stránky, ale tiež pomôžu pri skompletizovaní kádra. Niektoré mužstvá dokonca vsadili aj na try-outy, hráčov si teda budú vyberať. „Letnú prípravu na ľade a v posilňovni sme odštartovali na konci augusta, kde sa nás na prešovskom ľade zišlo zhruba 30. Očakávame pritom ešte návraty chlapcov z dovoleniek a brigád v zahraničí. Momentálne prebiehajú try-out tréningy, kde by sme sa z celkového počtu 43 prihlásených hokejistov chceli dostať na číslo 20 - 25 korčuliarov,“ prezradil manažér prešovského tímu UNIPO Warriors Adrián Kuba. Jeho tím si v rámci prípravy zmeria sily s druholigovými mužstvami. „Oslovili nás dva druholigové slovenské mužské celky, a síce HK Bardejov a HK Sabinov. S Bardejovom odohráme prípravný zápas už túto sobotu 9. septembra o 17:00 na bardejovskom ľade. Prípravný zápas so Sabinovom ešte termínovo ladíme,“ pokračoval Kuba.

Kým niektoré tímy vsádzajú na prípravné zápasy s mužstvami iných líg, sú i také, ktoré preferujú súpera z EUHL. Výnimkou nie sú ani nováčikovia, medzi nimi Cavaliers Brno. Tí sa už budúci sobotu postavia proti Paneurope Kings, ktorá je v univerzitnej súťaži od samého začiatku a na svojom konte má hneď aj niekoľko úspechov. „Tešíme sa. Máme za sebou kus dobrej práce, trénujeme spoločne aj individuálne. Kostru tímu už máme a budeme hľadať optimálne zloženie formácií, plus budeme káder dopĺňať ďalšími hráčmi. Zápas proti Paneurope nám nastaví zrkadlo na čom sme. Na tréningu sa chalani javia veľmi dobre, ale uvidíme aké to bude na zápase. Konečne je to ale tu a my sa nevieme dočkať,“ netajil radosť Daniel Jochman, jeden z manažérov Cavalier Brno. Spomínaná Paneuropa si zmeria sily aj s Gladiators Trenčín či HCB Bratislava, proti druholigovej Prievidzi sa postavia hráči UMB Hockey Team. V prípravných zápasoch sa predstavia aj českí účastníci EUHL nováčik HC Masaryk University vsadil na stretnutia proti tímom Velká Bíteš a Rosice, Akademici Plzeň preveria v sobotu Rattlensnakes Graz, neskôr Domažlice a tiež účastníka univerzitnej súťaže Enginees Prague. Posledné menované mužstvo sa navyše postaví aj proti českých krajským tímom Černošice a Hvězda Praha.

Tri týždne určené na prípravné zápasy ponúknu priestor na posledné zdokonalenie tímov, v prípade záujmu o bližšie informácie o dátumoch a časoch týchto stretnutí stačí navštíviť webové či facebookové stránky mužstiev alebo EUHL. Následne po priateľských stretnutiach už príde rad na piaty ročník EUHL, a teda opäť boj o Sekeráš Trophy.

