Umývanie zubov či kreslenie šípu a ľavú ruku. Rituály a talizmany používajú aj športovci na olympiáde

PJONGČANG 21. februára (WebNoviny.sk) - K športovcom neodmysliteľne patria aj rituály či talizmany, ktoré im pomáhajú k vrcholným výkonom. Inak to nie je ani na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Halseová si pred súťažou umýva zuby

Dánska reprezentantka v curlingu Mathilde Halseová nesúťaží skôr, ako si umyje zuby. "Možno to znie divne, ale s čistou ústnou dutinou sa mi lepšie sústredí na hru," vysvetlila 18-ročná dievčina.

Čistotnosť povýšil na predsúťažnú obyčaj i japonský akrobatický lyžiar Šo Endo. Ten si ráno pred pretekmi vždy v rovnakom čase umyje tvár.





Napríklad sestra víťaza Stanley Cupu v NHL Phila Kessela - americká hokejistka Amanda si nakreslí pred každým duelom šíp na ľavú ruku. Pomerne bizarný talizman má akrobatický lyžiar z USA Mac Bohonnon, všade so sebou nosí stolnotenisovú raketu.

McManusová sa spolieha na ponožky

Mnohí športovci sa na ceste za úspechom spoliehajú na ponožky. Do tejto kategórie patrí aj dvojnásobná strieborná medailistka z ME v curlingu Švédka Sara McManusová.

Tá sa priznala, že už šesť rokov pred súťažnými zápasmi nosí na ľavej nohe dvoje ponožiek. "Má to psychologický efekt. Ak s niečim začnete a uspejete, pravdepodobne to budete robiť do konca života," cituje McManusovú Olympijský informačný systém.

Podobný zvyk má aj kanadský lyžiar Eric Read: "Neverím na povery, ale keď niečo funguje, zopakujem to. Mám ponožky, v ktorých som sa umiestnil v prvej desiatke, tak ich používam na každých pretekoch. Sú teda dosť často v práčke."





