Učiteľské platy pôjdu od septembra hore, avšak dvojité zvyšovanie odmietajú, vyhlásil ZMOS

Pre nás zostáva dôležité to, že k zvyšovaniu platov v regionálnom školstve by malo dochádzať iba raz ročne, tvrdí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.

BRATISLAVA 20. júla (WebNoviny.sk) - Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na štvrtkovom rokovaní súhlasila s kompromisným návrhom na zvýšenie tarifných platov pedagogickým a odborným zamestnancom škôl.

Reagovala tak na to, že ministerstvo školstva predložilo koncom júna vláde SR návrh nariadenia, ktorým by sa zvýšili platy učiteľov od 1. septembra o šesť percent. ZMOS doteraz deklaroval, že podporí šesťpercentné zvýšenie platov v regionálnom školstve každý rok od 1. januára 2018, mal však problém so zvýšením o šesť percent aj od septembra tohto roku.



Členovia Rady ZMOS sa však vo štvrtok v Liptovskom Mikuláši napokon dohodli, že nepodporujú dvojité zvyšovanie platov učiteľov od 1. septembra 2017 a 1. januára 2018 o šesť percent, no súhlasia s jedným zvyšovaním o šesť percent od 1. septembra a rovnako vždy od 1. septembra v nasledujúci dvoch rokoch. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Dohoda medzi sociálnymi partnermi chýbala

Materiál o zvyšovaní platov učiteľov o šesť percent od septembra doteraz vláda neprerokovala. Neexistovala totiž dohoda medzi sociálnymi partnermi.

„Pre nás zostáva dôležité to, že k zvyšovaniu platov v regionálnom školstve by malo dochádzať iba raz ročne, čo presadzujme od začiatku vzniku tejto požiadavky. Zo strany ZMOS sme vyslali signál o spoločenskej zodpovednosti. Mestá a obce zároveň dôrazne požadujú uskutočňovať reformné zmeny v systéme vzdelávania a výchovy v oblasti školstva. Súčasne upozorňujú aj na potrebu úpravy platov ostatných zamestnancov vo verejnej správe“, uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.

Plavčan chce zvýšiť platy aj nad rámec

Ministerstvo školstva chce presadiť zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov od septembra tak, aby sa týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí. Tieto zariadenia pritom nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest.



Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom platy zvýšili v januári 2016 o štyri percentá, a o šesť percent od 1. septembra 2016. Rast platov o šesť percent je garantovaný v programovom vyhlásení vlády aj v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Okrem toho však chce minister školstva Peter Plavčan zabezpečiť, aby sa platy v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec programového vyhlásenia vlády o šesť percent aj od tohto septembra.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.