Účasť Smeru-SD vo štvrtej vláde po sebe by mohla podľa Fica stranu zničiť

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico v rozhovore pre týždenník Plus sedem dní uviedol, že "si nie je istý, či má byť Smer-SD štvrtýkrát vo vláde, lebo by to stranu mohlo zničiť".





"Diskutujeme o tom, či máme za každú cenu bojovať o pozíciu v novej vláde, pretože účasť Smeru-SD vo štvrtej vláde po sebe by mohla mať pre stranu devastujúce účinky," priznal Fico s tým, či možno nezaujať pozíciu silnej opozície, ktorá sa znovu nadýchne a ponúkne nové kádre.

Premiér nedávno potvrdil, že za prezidenta kandidovať nebude. Súčasný prezident Andrej Kiska zverejní rozhodnutie o tom, či bude opätovne kandidovať, najneskôr do septembra 2018.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.