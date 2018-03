Turnaj v Miami skončil pre viacero favoritiek, do tretieho kola neprešla ani Wozniacka

Finalistka z Kalifornie Ruska Daria Kasatkinová nasadená ako devätnásta prehrala s 19-ročnou Američankou Sofiou Keninovou 6:3, 2:6, 2:6 a nečakaná šampiónka z Indian Wells Tennis Garden, 20-ročná Japonka Naomi Osaková zostala na rakete turnajovej štvorky Ukrajinky Eliny Svitolinovej /4:6, 2:6/. Osakovej víťazná séria sa zastavila na 8 zápasoch, pred duelom so Svitolinovou cítila nevoľnosť. "Napriek tomu som si povedala, že nastúpim a skúsim to. Vyhodnotila som to tak, že treba hrať už aj preto, že v predchádzajúcom kole som zdolala Serenu Williamsovú," cituje Osakovú portál Ženskej tenisovej asociácie.