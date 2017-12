Turnaj v Aucklande bude bez Azarenkovej, jej návrat sa odkladá

AUCKLAND 24. decembra (WebNoviny.sk) - Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková sa napokon nevráti do súťažného diania na turnaji WTA International ASB Classic v novozélandskom Aucklande (1. - 6. januára 2018). Dvadsaťosemročná niekdajšia jednotka svetového rebríčka Azarenková, momentálne na 210. priečke v hodnotení, informovala organizátorov podujatia, že sa nezúčastní z osobných dôvodov.

Nehrala od Wimbledonu

Azarenková nehrala súťažne od tohtoročného Wimbledonu, kde 10. júla podľahla v 4. kole Rumunke Simone Halepovej. Tento rok odohrala iba šesť zápasov.

Azarenková sa súdi so svojím expartnerom Billym McKeaguem o opatrovníctvo ročného syna Lea. Po polročnej okolnosťami vynútenej odmlke sa chcela vrátiť do diania práve v Aucklande mala hrať na základe voľnej karty. Rodáčka z Minska v auguste oznámila, že nebude hrať na vrcholných newyorských US Open.

Predbežné opatrenie súdu

V rámci jej právneho sporu s McKeaguem o potomka vydal súd predbežné opatrenie, podľa ktorého tenistka mohla opustiť Kaliforniu iba bez syna.

Čelila teda akejsi "Sophiinej voľbe" a materské city prevládli nad láskou k športu. Platilo to aj v súvislosti s novembrovým finále Fed Cupu reprezentačných družstiev žien, v ktorom Bielorusky v Minsku podľahli Američankám 2:3. Dvojica sa rozišla v júli krátko po spomenutom Wimbledone.

Azarenková sa po decembrovom pôrode vrátila do akcie v polovici júna. Dostala voľnú kartu pre štart v hlavnej súťaži dvojhry na melbournských grandslamových Australian Open (15. - 28. januára 2018), o ktorú požiadala je dvojnásobná víťazka podujatia (2012, 2013).

