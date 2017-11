Turisti nájdu na Hrebienku miniatúry tatranských chát, ktoré oživili staré rozhodcovské veže

HREBIENOK 27. novembra (WebNoviny.sk) – Návštevníci Vysokých Tatier si môžu pozrieť tatranské chaty aj bez väčšej námahy a za krátky čas, a to priamo na Hrebienku. Ich miniatúry sa nachádzajú už viac ako rok v starých rozhodcovských vežiach, ktoré sa podarilo po niekoľkých desaťročiach takýmto spôsobom oživiť.

Ich autorom je popradský výtvarník Peter Trembáč. „Počítali sme s tým, že do Tatier chodia aj starší ľudia, ktorí už na chaty nevystúpia, rovnako aj rodiny s malými deťmi, pre ktoré je takáto expozícia vhodná. Má výchovno-náučný charakter, keďže okrem modelov chát tu máme umiestnené aj panely o miestnej flóre so stručným popisom zvierat žijúcich v Tatrách v slovenčine i angličtine, rovnako ich stopy,“ predstavil zámer expozície umelec.

Zo západu na východ

Vystavených je v súčasnosti desať chát na slovenskej strane Tatier a jedna poľská. Expozícia vedie turistov postupne od západu po východ.

„Začína sa to Chatou pod Soliskom, nasleduje Majláthova chata pri Popradskom plese, ďalej Chata pod Rysmi, Zbojnícka, Téryho a Zamkovského chata a najstaršia tatranská útulňa, teda Rainerova. Pokračujeme ďalej do Skalnatej doliny, kde máme Skalnatú chatu, potom nasleduje Chata pri Zelenom plese a končí to chatou Plesnivec,“ vymenoval Trembáč. Najnovším prírastkom je spomínaná poľská chata v Doline piatich poľských plies.

„Teraz pracujem na ďalšej poľskej, chate Murowaniec,“ dodal výtvarník.

Výroba vyžadovala trpezlivosť

Atmosféru vo vežiach dodávajú maketám identickým s originálmi aj fotografie na oknách s panoramatickými výhľadmi na doliny, kde sa chaty nachádzajú. Výroba jednej zmenšenej kópie chaty trvala autorovi zhruba dva až tri mesiace, pracoval výlučne s prírodnými materiálmi. Chcelo to podľa jeho slov veľkú trpezlivosť.

„Chaty sú veľmi miniatúrne, často som pracoval s lupou. Najhoršie bolo spraviť skelet, keďže som musel vytvoriť určitý pomer s originálom, aby to aj identicky sedelo, potom sa dopracovali detaily,“ priblížil svoju prácu Trembáč, ktorého modelovanie zaujalo ešte v detstve.

Hoci veľa času trávil v Tatrách, jednotlivé chaty pozná a v minulosti ich navštívil, pri výrobe modelov mu pomohli aj ich fotografie, a to najmä v prípade tých, ktoré prešli opravou.

Rozhodcovské veže chátrali

Tri rozhodcovské veže na Hrebienku, ktoré boli postavené z dôvodu organizácie Svetového pohára v roku 1976, ešte donedávna chátrali. Po ich rekonštrukcii do nich teraz z času na čas zavítajú turisti.

„Obzrieť miniatúry chát si môžu počas zimnej sezóny od 09:00 do 16:00, v letnej máme otvorené do 18:00,“ uviedol prevádzkovateľ expozície Pavol Husár. Ako dodal, o necelý mesiac už bude vo vežiach vystavených dokopy dvanásť chát, uvažuje sa aj o modeli Bilíkovej chaty.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.