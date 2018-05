Trumpova nominantka do čela CIA opísala svoj názor na mučenie, s prezidentom sa vraj nezhodne

WASHINGTON 9. mája (WebNoviny.sk) - Nominantka amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfky Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Gina Haspelová v stredu na vypočúvaní v Senáte amerického Kongresu uviedla, že ak by jej prezident dal príkaz, ktorého vykonanie by považovala za nemorálne, neposlúchla by ho.

Rozpor v názoroch

Senátori, nielen demokratickí, ale aj republikánski, sa živo zaujímali najmä o jej názory na mučenie pri vypočúvaní a techniku známu ako waterboarding, teda simulované topenie. "Nemyslím si, že mučenie funguje," povedala Haspelová. Trump pritom nedávno vyhlásil, že podľa neho mučenie "funguje".



Republikánska senátorka Susan Collinsová argumentovala, že Trump sa aj v predvolebnej kampani prezentoval ako veľký zástanca waterboardingu. Haspelová jej odvetila, že CIA momentálne ani nie je zmocnená vykonávať vypočúvanie zadržaných a ona, ak bude do čela tejto agentúry zvolená, to ani nechce meniť.

Silná morálka

Príkaz z "vyšších miest", ktorého vykonanie by považovala za nemorálne, by Haspelová podľa vlastných slov neuposlúchla ani v prípade, ak by šlo o procedúru, ktorá je legálna.

"Môj morálny kompas je silný," povedala Trumpova nominantka na post šéfky CIA americkým senátorom. Haspelová bola doteraz zástupkyňou šéfa CIA Mikea Pompea, ktorý sa stal novým americkým ministrom zahraničných vecí. V tejto funkcii vystriedal Rexa Tillersona.

