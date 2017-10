Trumpova administratíva láme rekordy, so smerovaním krajiny je spokojných stále menej Američanov

WASHINGTON 7. októbra (WebNoviny.sk) - Iba 24 percent Američanov je spokojných so súčasným smerovaním Spojených štátov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnilo centrum pre výskum verejnej mienky NORC pri agentúre Associated Press (AP) a ktorého výsledky zverejnili v piatok vo Washingtone. Oproti poslednému podobnému prieskumu, ktorý sa konal v júni, je to prepad o ďalších desať percentuálnych bodov.

Trump nie je podľa Američanov čestný

Najdramatickejšie padá Trump vo vlastných radoch - medzi voličmi republikánov. Ešte v júni 60 percent z nich tvrdilo, že Trumpova administratíva vedie krajinu dobrým smerom, teraz si to myslí už len 44 percent z nich. Demokrati mali negatívny názor na Trumpa už od začiatku.





Takmer 70 percent Američanov vyjadrilo názor, že Trump nie je rozvážny, viac ako 60 percent nesúhlasí tým, ako sa stavia k vzťahom medzi rasami, k zahraničnej politike a k otázke imigrácie. Väčšina Američanov je tiež presvedčená o tom, že Trump nie je čestný, a že nie je silným lídrom.

Kongres dopadol ešte horšie

Najlepšie si v očiach Američanov Trump vedie v otázke ekonomiky, aj tu však jeho pôsobenie schvaľuje len 42 percent opýtaných.

Ešte horšie ako Trumpova administratíva dopadol Kongres. Tomu dôveruje aktuálne len 18 percent Američanov.

Prieskum prebiehal od 28. septembra do 2. októbra na vzorke 1 150 dospelých Američanov a má štvorpercentnú odchýľku spoľahlivosti.

