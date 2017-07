Trumpov syn zverejnil všetky e-maily predchádzajúce stretnutiu s ruskou právničkou

WASHINGTON 11. júla (WebNoviny.sk) - Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v utorok rozhodol pre nečakaný krok. Donald Trump mladší zverejnil na svojom twitterovom účte kompletnú e-mailovú komunikáciu, ktorá predchádzala jeho stretnutiu s ruskou právničkou Natalijou Veselnickou. Tá mu mala ponúkať materiály, ktoré by mohli v predvolebnom čase skompromitovať Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovú.

Maily si Trump junior nepísal priamo s ruskou právničkou, ale s britským hudobným publicistom Robom Goldstonom. Ak doteraz médiá písali o tajomnej ruskej právničke, tak Goldstone je ešte tajomnejší. Ako píše britský denník The Guardian, Goldstone je britský hudobný publicista a manažér azerbajdžanského speváka Emina Agalarova, ktorý je synom developera sídliaceho v Moskve a blízkeho Trumpovi. Potiaľ oficiálne informácie, zvyšné okolnosti a najmä jeho motiácia sú zatiaľ zastreté tajomstvom.

Trumpov tím prepojení s ľuďmi z Kremľa

Práve Goldstone mal byť totiž podľa aktuálnych informácií v centre snáh prepojiť Trumpov volebný tím s ľuďmi z okolia Kremľa. Tesne po Trumpovom volebnom víťazstve si dal na svoj instagramový účet fotografiu v tričku s veľkým nápisom Rusko. Po tom, čo o nej informoval novinár Guardianu na Twitteri, fotografiu stiahol a krátko nato si zmenil svoj instagramový profil na neverejný.

V e-mailoch, ktoré v utorok zverejnil Donald Trump mladší, píše Goldstone o materiáloch na Clintonovú, ktorých odovzdanie do rúk Trumpovcom bude podľa neho "súčasťou podpory pre pána Trumpa zo strany Ruska a jeho vlády". "Mali by byť pre Vášho otca veľmi užitočné," píše o dokumentoch Goldstone. "Ak je to to, o čom hovoríte, potom veľmi rád, špeciálne neskôr počas leta," odpísal mu Trump junior na začiatku júna. Maily zverejnil, ako v utorok napísal v utorok na Twitteri, "v snahe byť úplne transparentný."

Škodlivé informácie na Hillary Clinton

V jednom z e-mailov Goldstone píše, že by materiály mohol poslať Trumpovi seniorovi "priamo cez Rhonu", čím myslel podľa agentúry Associated Press (AP) Trumpovu dlhoročnú asistentku Rhonu Graff. Nakoniec došlo namiesto toho k inkriminovanému júnovému stretnutiu medzi ruskou právničkou, Trumpom juniorom a ďalšími členmi tímu Donalda Trumpa v newyorskej Trump Tower.

Ruská právnička Natalija Veselnickaja medzitým v utorok vystúpila v americkej televízii NBC a vyhlásila, že ju na stretnutie v Trump Tower, zavolali ľudia z volebného štábu Donalda Trumpa. A boli to podľa nej oni, kto žiadal o informácie, ktoré by mohli poškodiť Trumpovej protikandidátke Hillary Clintonovej.

Stretnutie s právničkou nemalo s voľbami nič spoločné

Trump mladší ešte v pondelok tvrdil, že o júnové stretnutie v newyorskej Trump Tower požiadala naopak Veslnickaja a dodanie informácií na Clintonovú ponúkla ona. Aj toto bola až druhá, upravená verzia zo strany Trumpa juniora, keďže ešte cez víkend Trumpov syn trval na tom, že stretnutie s ruskou právničkou nemalo s predvolebnou kampaňou vôbec nič spoločné.

Veselnickaja navyše v utorňajšom rozhovore pre NBC uviedla, že ona ani žiadne informácie o Clintonovej nemala, napriek tomu, že ich ľudia z Trumpovho tímu "veľmi chceli". Právnička okrem toho tvrdí, že s ruskou vládou nemá nič spoločné, čo je ale tiež tvrdenie, ktoré americké médiá spochybňujú. Samotné stretnutie v Trump Tower trvalo podľa nej len veľmi krátko.

O dianie na stretnutí nejavil záujem

Informácie o stretnutí, ktoré sa konalo tesne po tom, ako Trump získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta, priniesol cez víkend ako prvý americký denník The New York Times. Za americkú stranu boli na stretnutí prítomní Trumpov najstarší syn, zať Jared Kushner a vtedajší šéf prezidentskej kampane Paul Manafort.

Manafort si podľa Veselnickej celý čas iba písal do mobilu a o dianie na stretnutí akoby vôbec nejavil záujem. Tento známy politický stratég, ktorý bol v minulosti okrem iného šéfom volebného štábu neskoršieho proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča, sa ako jediný zatiaľ k stretnutiu nevyjadril, ale Trumpov syn aj zať konanie stretnutia už v nedeľu potvrdili.

Len krátke zoznamovacie stretnutie

Trumpov syn v nedeľňajšej prvej reakcii vyhlásil, že šlo len o "krátke zoznamovacie stretnutie", počas ktorého sa hovorilo o možnosti obnoviť pozastavený program, v rámci ktorého si Američania mohli adoptovať ruské deti. "Nemalo to nič spoločné s kampaňou a ďalšie stretnutie už nenasledovalo," tvrdil v nedeľu.

V pondelok však už otočil, a na Twitteri uviedol, že dôvod, prečo so stretnutím súhlasil, bol ten, že mu Veselnickaja ponúkala získanie informácií na Clintonovú, ktoré by mohli Trumpovi pomôcť v predvolebnej kampani. Uviedol aj, že je podľa neho úplne normálne, keď členovia volebných tímov hľadajú poškodzujúce informácie o protivníkoch."Vyzerá to, že Trump mladší otočil po tom, ako mu The New York Times ukázali, aké ďalšie informácie majú," myslí si agentúra AP.

Veselnickaja je právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem

Informácie o stretnutí môžu výrazne zamiešať kartami pri vyšetrovaní údajného ruského zasahovania do americkej predvolebnej kampane, a najmä úlohy tímu okolo vtedajšieho prezidentského kandidáta a súčasného prezidenta Donalda Trumpa pri údajných rokovaniach s Moskvou.

The New York Times už v prvom, nedeľňajšom článku o tejto kauze napísal, že ruská právnička Veselnickaja je právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem, ktoré sú na zozname západných sankcií a jej pracovnou náplňou je presviedčať predstaviteľov západných krajín, aby sankcie zrušili.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.