Trumpov právnik sa postaral o mlčanlivosť pornoherečky, americký prezident mu za to zaplatil

Guiliani zároveň uviedol, že Trump o dohode Cohena a Daniels vedel, len nepoznal detaily. "Pokiaľ viem, nevedel o jej detailoch. Vedel ale o všeobecnej dohode, že sa Michael postará o veci, tak ako sa ja postarám o veci mojich klientov. Nezaťažujem ich s každou vecou, ktorá sa pritrafí. Sú to zaneprázdnení ľudia," vyjadril sa bývalý starosta New Yorku, podľa ktorého sa "ukáže", že platba pornoherečke je úplne legálna, pretože to nie sú peniaze z kampane.