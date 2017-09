Trump zaútočil na hráčov amerického futbalu, ktorí ignorovali hymnu

WASHINGTON 25. septembra (WebNoviny.sk) - Najnovším terčom nevyberanej kritiky zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa sa stali cez víkend hráči amerického futbalu. Trumpovi sa nepozdáva ich kampaň, v rámci ktorej protestujú proti podľa nich pretrvávajúcej diskriminácii Afroameričanov v USA tým, že počas hrania americkej hymny pred zápasom sedia alebo kľačia.





Podľa Trumpa by malo byť povinné, aby každý hráč amerického futbalu stál počas hymny v pozore. Hráčov, ktorí stáť odmietnu, by mali jednotlivé kluby jednoducho vyhodiť, mieni Trump.

Nadávky na hráča

"Stiahnite toho sku**ysyna z ihriska," vyhlásil v nedeľu americký prezident na adresu jedného z hráčov na stretnutí s voličmi v Huntsville v štáte Alabama. Trumpových fanúšikov jeho vyhlásenie nadchlo, ešte v ten deň však vyvolalo búrku nevôle naprieč celou Národnou futbalovou ligou (NFL). "V tejto lige nie sú žiadni sku**ysyni," odkázal Trumpovi tréner tímu Detroit Lions Jim Caldwell.

Agentúra AP napočítala v nedeľu viac ako dvesto hráčov NFL, ktorí pri hymne sedeli, kľačali alebo sa modlili.

Veľmi fajn ľudia

"Tak tých ľudí z Charlottesville nazval veľmi fajn ľudmi, ale my sme preňho sku**ysyni," komentoval Trumpove vyhlásenie hráč tímu Denver Broncos Brandon Marshall, pričom narážal na Trumpove reakcie na augustové zrážky medzi krajnými pravičiarmi a antirasistami v Charlottesville. Americký prezident po týchto udalostiach okrem iného hovoril, že v oboch táboroch boli "veľmi fajn ľudia".

President Trump bashed son of a b*tch NFL players for kneeling during the national anthem to protest racism. Heres how they answered — NowThis (@nowthisnews)

Aj podľa hviezdy Miami Dolphins Michaela Thomasa by sa mal Trump radšej venovať podstatnejším veciam, ako riešiť, či niekto stojí pri hymne v pozore, alebo nie. "Pri tom všetkom, čo sa teraz deje vo svete a súvisí so Spojenými štátmi, tak vás zaujíma práve toto, môj pane? Ste lídrom slobodného sveta, a toto je to, čomu sa venujete?" odkázal Thomas do Bieleho domu.

