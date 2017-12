Trump uvažuje o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela

WASHINGTON 1. decembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump zvažuje uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela. Agentúre Associated Press (AP) to prezradili dvaja nemenovaní štátni úradníci, ktorí s ňou komunikovali pod podmienkou anonymity. Podľa nich bola otázka izraelskej metropoly predmetom niekoľkomesačných interných rokovaní a hlava štátu by mohla Jeruzalem uznať za hlavné mesto židovského štátu na budúci týždeň.





Vyhlásenie Jeruzalema za hlavné mesto by podľa AP, mohol vynahradiť odkladanie presťahovania amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema. Predpokladá sa, že Trump presťahovanie na budúci týždeň opäť odloží. Tento krok bol jedným z jeho predvolebných sľubov, predstavuje však riziko pre mier v regióne. Podľa spomínaných úradníkov si však Trump toto riziko ohrozujúce izraelsko-palestínske rokovania o mierovej dohode uvedomuje.

Štatút Jeruzalema je citlivou otázkou v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu, keďže si naň nárokujú obe strany. Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem, ktorý v roku 1967 Izrael dobyl, stal hlavným mestom ich budúceho nezávislého štátu. Jeruzalem, aj napriek snahe Izraela, nie je medzinárodne uznaný ako hlavné mesto židovského štátu.

