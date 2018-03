Trump spochybňuje návrh zákona o rozpočte a uvažuje o jeho vetovaní

WASHINGTON 23. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump spochybnil návrh zákona o rozpočte a uviedol, že uvažuje o jeho vetovaní. Rozpočtový plán počíta s výdavkami v celkovej sume 1,3 bil. USD. Za dôvod úvah o jeho vetovaní Trump označil to, že zákon nerieši problém imigrantov, ktorí boli do USA nelegálne privedení v detskom veku, a nezabezpečuje peniaze pre výstavbu múru na hraniciach s Mexikom.

Ak by nový rozpočtový plán nenadobudol platnosť do piatka do polnoci, americká federálna vláda by už tretíkrát od začiatku tohto roka musela dočasne pracovať v núdzovom režime.



Trump na Twitteri uviedol, že uvažuje o vetovaní "na základe toho, že demokrati úplne zanedbali problém vyše 800 tis. imigrantov, na ktorých sa vzťahuje program DACA (nie je o tom v návrhu zákona ani zmienka), a tiež pre to, že múr na hraniciach, ktorý je naliehavo potrebný pre našu národnú obranu, nie je plne financovaný".

Program DACA, ktorý chráni pred vyhostením mladých imigrantov, zaviedol bývalý prezident Barack Obama. Trump však chce vypracovanie novej legislatívy, ktorá by osud týchto prisťahovalcov riešila.





