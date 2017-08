Trump si myslí, že svet sa začal, keď on nastúpil do úradu, tvrdí európsky diplomat

LONDÝN 10. augusta (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump nemá príliš v láske Nemecko ani Francúzsko a v oboch prípadoch to je spôsobené najmä odlišným postojom k otázke prisťahovalectva, ako majú súčasné politické reprezentácie týchto dvoch krajín.

Serveru BuzzFeed to prezradili vysokopostavení európski diplomati, ktorí si priali zostať v anonymite. BuzzFeed ich síce nemenuje, no predstavuje ich ako ľudí, ktorí sa na medzinárodnom fóre pravidelne stretávajú s najvyššími predstaviteľmi Spojených štátov.



Neskúsený prezident i jeho tím

Medzi šiestimi oslovenými európskymi diplomatmi panuje vzácna zhoda v tom, že po nástupe Trumpa do Bieleho domu je ťažko určiť, s kým by bolo najlepšie pri riešení určitých konkrétnych otázok na americkej strane rokovať. Zhodujú sa totiž v tom, že neskúsený v zahraničnej politike je nielen samotný Trump, ale aj mnoho ľudí z jeho tímu.

Medzi výnimkami, ktoré potvrdzujú pravidlo, menujú európski diplomati najčastejšie amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona či ministra obrany James Mattisa. V prípade týchto politikov je však podľa nich diskutabilné, ako veľmi ich americký prezident vôbec počúva.



"Nie je jasné, kto v jeho tíme má naňho vplyv, koho počúva," sťažuje sa jeden z oslovených diplomatov. Viac ako na tú hŕstku skúsených politikov vo svojom okolí dá podľa neho Trump na svojich rodinných príslušníkov, a v prvom rade na dcéru Ivanku.

Nebezpečné sociálne siete

Viacerí diplomati spomenuli, že sa im zdalo veľmi neprofesionálne, ako sa na dôležitých medzinárodných fórach Trump pred zahraničnými delegáciami oboril na svojich vlastných spolupracovníkov, poradcov a diplomatov a priamo pred nimi ich kritizoval a spochybňoval ich názory. "Všetko sme to mohli počuť, bolo to čudné," cituje BuzzFeed jedného z diplomatov.

Najviac posmeškov si americký prezident vyslúžil zo strany oslovených európskych diplomatov za jeho časté a neobratné používanie Twitteru. Podľa niektorých z nich je však takýto prístup k informovaniu verejnosti nielen humorný, ale aj nebezpečný.

"Trump si len tak zrazu v strede noci napíše tweet, v ktorom sa pustí do (severokórejského prezidenta - pozn. SITA) Kim Čong-una, a zrazu sa ráno všetci zobudíme na prahu vojny," sťažuje sa jeden z diplomatov.





Všetko je veľké, skvelé, vynikajúce

"Trump nemá žiadnu vedomosť o histórii. Rieši veci, ktoré sa dejú práve teraz, a vyzerá to, že si myslí, že svet sa začal, keď on nastúpil do úradu," zabŕdol si do amerického prezidenta aj ďalší nemenovaný európsky diplomat.

Podľa ďalšieho z oslovených je Trumpovou hlavnou snahou byť vo všetkom iný, ako bol jeho predchodca Barack Obama. "Je to jeho základná pozícia. Vždy sa spýta: Toto schválil Obama? A ak je odpoveď kladná, tak povie, že on je proti," vysvetľuje diplomat svoj pohľad na Trumpove myšlienkové pochody.

Viacerí európski diplomati pre BuzzFeed potvrdili, že navzájom hrajú hru, v rámci ktorej uzatvárajú stávky, čo presne Trump povie v nadchádzajúcom prejave alebo vyjadrení pre médiá. Ako jeden z nich vysvetlil, výber slov, ktoré Trump používa, totiž podľa neho nie je príliš široký. "Všetko je vždy buď ´veľké´, ´skvelé´ alebo ´vynikajúce´," zavtipkoval si diplomat.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.