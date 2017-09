Trump sa už vo veci dohody s Iránom rozhodol, ale nechce povedať ako

NEW YORK 20. septembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa už rozhodol, či Spojené štáty odstúpia, alebo neodstúpia od dohody s Iránom. Vyhlásil to opakovane v stredu na otázky viacerých novinárov počas rokovaní v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.





Ako konkrétne sa ale rozhodol, to Trump povedať nechcel a uviedol, že to oznámi až neskôr. "Dám vám vedieť," povedal novinárom po rokovaní s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.

Predznačil svoj postoj

Spojené štáty sa majú do 15. oktobra vyjadriť k tomu, či Irán podľa nich dohodu s USA dodržiava, alebo nie.

Trump však už svoj postoj podľa všetkého predznačil vo svojom utorňajšom prejave pred Valným zhromaždením (VZ) OSN, v ktorom vyhlásil, že zmluva Teheránu iba "poskytuje krytie" pre ďalšie budovanie iránskeho jadrového programu.

Trump pohrozil

Trump v prejave Iránu pohrozil, že ak bude pokračovať v nastúpenej ceste, Washington dohodu, ktorú s ním uzatvoril ešte Trumpov predchodca Barack Obama, vyhlási za neplatnú z dôvodu jej porušenia zo strany Teheránu.





Irán Trump v utorok na pôde VZ OSN nazval okrem iného "vražedným režimom" a "ekonomicky opotrebovaným odpadlíckym štátom" a vyhlásil, že jeho hlavným exportom je násilie. Dohodu s Iránom označil za "hanbu Spojených štátov" a "jednu z najhorších medzinárodných zmlúv", aké boli kedy uzatvorené.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.