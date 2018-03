Trump pochválil Severnú Kóreu, tá pripustila, že sa vzdá jadrových zbraní

WASHINGTON/SOUL 6. marca (WebNoviny.sk) - Komunistická Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) a Spojené štáty si ešte nedávno posielali odkazy o tom, ktorá krajina má spoľahlivejšie "jadrové tlačidlo".

Nešetril optimizmom

V utorok však prišlo k prekvapivému zvratu, Severná Kórea dokonca pripustila, že by sa vedela vzdať svojho jadrového programu, a vyslúžila si za to pochvalu od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po rokovaní so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom nešetril optimizmom. "Vyzerá to, že Severokórejčania konajú pozitívne," ocenil americký prezident najnovšie signály zo strany KĽDR.



"Prešli sme so Severnou Kóreou dlhú cestu, prinajmenšom v rétorickej rovine," povedal Trump. Ak by sa ochota na strane KĽDR potvrdila a rozhovory medzi Pchjongjangom a Washingtonom by priniesli pozitívne výsledky, "bola by to veľká vec pre svet", vyhlásil americký prezident.

Srdečný dialóg

Severokórejský líder Kim Čong-un na rokovaní s desaťčlennou juhokórejskou delegáciou v Pchjongjangu vyhlásil, že ak pominie vojenská hrozba proti tejto krajine, bude sa vedieť vzdať jadrových zbraní.



Ako juhokórejským médiám v utorok prezradil jeden z členov delegácie Soulu, Severná Kórea je pripravená na "srdečný dialóg so Spojenými štátmi", pričom jednou z jeho tém by malo byť aj jadrové odzbrojenie KĽDR a nadviazanie diplomatických vzťahov medzi Pchjongjangom a Washingtonom.

