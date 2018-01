Trump opäť reagoval na kontroverznú knihu, na Twitteri sa chválil svojou inteligenciou

WASHINGTON 6. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa v ďalšej reakcii na kontroverznú knihu Fire and Fury: Inside the Trump White House novinára Michaela Wolffa prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter chválil svojou inteligenciou a opätovne zaútočil na svojich kritikov.

Okrem iného napísal, že je "akože skutočne inteligentný" a "veľmi stabilný génius". Publikácia podľa úryvkov zverejnených v niektorých médiách predstavuje amerického prezidenta v nelichotivom svetle a zobrazuje ho ako lídra, ktorý si neuvedomuje vážnosť svojho postu.

Kniha vznikla predovšetkým na základe rozhovorov s bývalým Trumpovým poradcom Steveom Bannonom, ktorý v nej spochybňuje prezidentovu spôsobilosť, a tiež s desiatkami ďalších ľudí z okolia šéfa Bieleho domu.

Niektoré z Wollfových tvrdení sú potvrdené

Trump svojich kritikov v sérii tweetov obvinil, že vyťahujú "reaganovský scenár" a vykrikujú o psychickej rovnováhe a inteligencii.





"V skutočnosti boli počas môjho života mojimi najväčšími výhodami psychická vyrovnanosť a to, že som akože skutočne inteligentný," napísal s tým, že sa stal z "VEĽMI úspešného podnikateľa špičkovou televíznou hviezdou" a na prvý pokus aj prezidentom Spojených štátov. "Myslím, že to ukazuje, že nie som len inteligentný, ale geniálny... Povedal by som, veľmi stabilný génius!," chvastal sa ďalej.

Úryvky z knihy ešte pred jej piatkovým vydaním zverejnilo viacero médií vrátane magazínov New York, The Hollywood Reporter, GQ či denníka The Guardian. Tieto ukážky obsahujú viacero šokujúcich citátov a tvrdení, ktoré podľa Wolffa zobrazujú chaos a neschopnosť v Bielom dome.

Niektoré z Wollfových tvrdení sú už aj potvrdené, kniha však podľa prvotných recenzií miestami obsahuje aj chyby. Na trh sa pritom dostala napriek prezidentovým pokusom o zablokovanie jej vydania.

Trump sa vôbec nechcel stať prezidentom

Obsahuje napríklad tvrdenie, že Trump sa vôbec nechcel stať prezidentom a chcel si kampaňou len "posilniť značku", že jeho manželka žiaľom preplakala volebnú noc alebo že jeho dcéra Ivanka mala s manželom Jaredom Kushnerom plán, že sa v budúcnosti stane prvou americkou prezidentkou.

Tiež na základe výpovedí Bannona a ďalších ľudí z Trumpovho okolia opisuje prezidenta ako "malé dieťa, ktoré nerozumie váhe svojho prezidentského úradu".

V piatok Trump knihu na Twitteri označil za nudnú a autora obvinil, že je "plná lží a zdrojov, ktoré neexistujú". Hovorkyňa Bieleho domu počas tlačového brífingu publikáciu označila za "fantasy a fikciu".

Wolff sa zase v piatkovom televíznom rozhovore vyjadril, že "100% ľudí" z Trumpovho okolia pochybuje o jeho spôsobilosti pre úrad. Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.