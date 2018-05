Trump odpovedal na možné zrušenie summitu s KĽDR s chladnou hlavou, čaká na oficiálne stanovisko

WASHINGTON 16. mája (WebNoviny.sk) - Biely dom v stredu reagoval s pokojom na prekvapivé nové informácie z najvyšších miest Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), že krajina zvažuje zrušiť nadchádzajúci summit so Spojenými štátmi.

Nemajú oficiálne stanovisko

"Ak sa chcú stretnúť, budeme pripravení. A ak sa nechcú, je to tak v poriadku," vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sandersová. Ako neskôr povedal prezident Donald Trump, Spojené štáty stále dúfajú, že sa summit uskutoční.

Severná Kórea podľa neho Washington oficiálne neinformovala o tom, že by hrozilo zrušenie summitu. "Nič sme nevideli, nič sme nepočuli. Uvidíme, čo sa stane," povedal Trump.

KĽDR v utorok náhle vyhlásila, že ruší schôdzku vysokopostavených predstaviteľov Severnej a Južnej Kórey, ktorá sa mala konať v stredu, a zvažuje aj zrušenie summitu so Spojenými štátmi, ktorý bol plánovaný na 12. júna a mal sa uskutočniť v Singapure. Dôvodom je konanie dvojtýždňového spoločného vojenského cvičenia armád Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré prebieha od piatku.

Kritika požiadaviek medzinárodného spoločenstva

Informovala o tom Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA), ktorá je oficiálnym tlačovým orgánom severokórejského režimu. Tá neskôr priniesla aj stanovisko severokórejského ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorého krajina nemá záujem o summit, ak je jeho cieľom len prinútiť KĽDR zbaviť sa svojich jadrových zbraní.

Ministerstvo kritizovalo aj požiadavky zo strany medzinárodného spoločenstva, aby sa krajina vzdala nielen jadrových, ale aj biologických a chemických zbraní.



"Už nás nezaujíma rokovanie, ktorého jediným cieľom je zahnať nás do kúta s jednostrannou požiadavkou, ktorá spočíva v tom, aby sme sa vzdali našich rakiet. Takéto správanie by nás prinútilo premyslieť si, či budeme súhlasiť so summitom medzi Severnou Kóreou a USA," uvádza sa v stanovisku severokórejského ministerstva zahraničných vecí.

Zo strany KĽDR ide o prekvapivý zvrat, keďže Pchjongjang už od februárovej zimnej olympiády v Južnej Kórei vysielal množstvo pozitívnych signálov smerom k Južnej Kórei aj Spojeným štátom a ešte v utorok ráno informoval o najnovších podrobnostiach plánovaného odstavenia a likvidácie svojho komplexu na testovanie jadrových zbraní.

