Trump obvinil Čínu z krádeže technológií, chystá sa uvaliť clá v objeme desiatok miliárd dolárov

WASHINGTON, PEKING 23. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump začal procedúru, ktorá by mohla viesť k uvaleniu ciel na čínsky dovoz v objeme do 60 mld. USD, pričom obvinil Čínu z krádeže technológií. Dekrét, ktorý prezident vo štvrtok podpísal, prikazuje splnomocnencovi pre obchod zverejniť do 15 dní zoznam navrhovaných ciel na verejnú diskusiu.

Trump zároveň požiadal ministra financií Stevena Mnuchina, aby predložil zoznam reštrikcií na čínske investície a uviedol, že jeho vláda pripravuje sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Peking medzitým zverejnil zoznam amerických importovaných tovarov v hodnote 3 mld. USD, na ktoré by mohol uvaliť odvetné clá v reakcii na americké clá na oceľ a hliník.



Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že straty spôsobené týmito americkými clami vykompenzujú vyššie čínske clá na bravčové mäso, jablká, oceľové potrubie a ďalšie tovary z USA. Ministerstvo však vyzvalo Washington na vyjednávania.

Čínsky rezort obchodu zároveň v piatok kritizoval Trumpovo štvrtkové rozhodnutie schváliť možnosť ciel na čínske tovary v hodnote do 60 mld. USD pre čínsku politiku v oblasti technológií. Rezort nesignalizoval možnú odvetu, ale čínske ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že Peking prijme "všetky nevyhnutné opatrenia" na ochranu svojich záujmov.

(1 EUR = 1,2316 USD)

