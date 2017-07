Trump kritizuje Čínu, že nekoná vo veci raketového programu Severnej Kórey

WASHINGTON 30. júla (WebNoviny.sk) — Americký prezident Donald Trump skritizoval Čínu za to, že nekoná vo veci raketového programu Severnej Kórey.



Šéf Bieleho domu na Twitteri uviedol, že nerobí nič, aby Severokórejčanov zastavila. "Čína ma veľmi sklamala. Naši nerozumní bývalí lídri jej umožnili zarobiť stovky miliárd dolárov ročne na obchode, avšak oni neurobia pre nás NIČ so Severnou Kóreu, len rozprávajú," napísal Trump. Dodal tiež, že nedovolí, aby to takto pokračovalo. Čína by podľa neho pritom tento problém "mohla ľahko vyriešiť".

Severná Kórea uskutočnila v piatok svoj druhý test medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorá dopadla do japonských vôd. Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že test predstavuje veľké varovanie pre USA. Trump označil tento krok za hrozbu pre celý svet.

