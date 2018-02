Trump chce prepracovanú vojenskú prehliadku ako vo Francúzsku, zariadiť ju má Pentagon

WASHINGTON 7. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump nariadil Pentagonu, aby naplánoval prehliadku ozbrojených síl, ktorá by sa mala konať počas tohto roka vo Washingtone. Ako prvý túto informáciu zverejnil denník The Washington Post, podľa ktorého by americká hlava štátu chcela prepracovanú prehliadku s pochodujúcimi vojakmi a tankmi. Presný dátum podujatia zatiaľ neurčili.

Prezidentovu požiadavku neskôr potvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders. Trump podľa nej chce, aby Pentagon "preskúmal oslavu", ktorá umožní Američanom oceniť armádu. Hovorca Pentagonu Charlie Summer uviedol, že sú si Trumpovej požiadavky vedomí a "premýšľajú nad možnosťami".

Prehliadka by stála milióny dolárov

Minister obrany Jim Mattis Trumpovo nariadenie verejne nekomentoval, ako však pripomína agentúra AP, nápad s vojenskou prehliadkou vo Washingtone nezapadá do jeho idey sústrediť sa výhradne na vojenské aktivity, ktoré buď zlepšia smrtonosnosť ozbrojených síl alebo zlepšia ich prípravu na boj, prípadne oboje.





Podľa The Washington Post bolo v súvislosti s prehliadkou kľúčové stretnutie Trumpa, Mattisa a popredných generálov z Pentagonu, ktoré sa uskutočnilo 18. januára. Denník citoval nemenovaného vojenského predstaviteľa, podľa ktorého Trump nariadil, že chce "prehliadku ako vo Francúzsku". Podľa The Washington Post by taká prehliadka mohla stáť milióny dolárov.

Uprednostňuje skôr Deň veteránov

Trump sa o veľkej vojenskej prehliadke vyjadril už v septembri, po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, keď ako potenciálny dátum uviedol 4. júla - Deň nezávislosti.





Podľa menovaného denníka Pentagon skôr uprednostňuje novembrový termín počas Dňa veteránov, keď by sa prehliadka mohla zhodovať s oslavami 100. výročia konca prvej svetovej vojny, a bola by tak v menšej miere pridružená k prezidentovi a politike.

Vojenské prehliadky, aké sa konajú napríklad v Číne alebo Severnej Kórei, nie sú v USA bežné. Americké ozbrojené sily sa obyčajne zúčastňujú na menších prehliadkach pri príležitosti rôznych sviatkov ako napríklad spomínaného Dňa nezávislosti, počas ktorých si pripomínajú a vzdávajú poctu vojenským veteránom. Tieto podujatia zvyčajne nezahŕňajú ukážky vojenskej techniky.

