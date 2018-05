Trump by sa chcel s Kimom stretnúť v demilitarizovanej zóne, predstavuje si oslavy na hraniciach

WASHINGTON 30. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump by sa rád stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v demilitarizovanej zóne na hraniciach medzi oboma Kóreami.

"To miesto sa mi niečím páči," povedal v pondelok a dodal, že ak by americko-severokórejský summit dopadol dobre, "oslavy na hraniciach by boli pozoruhodné".



Miesto a ani dátum stretnutia medzi Trumpom a Kimom stále nie sú určené. Podľa Trumpa bolo už v riešení viacero krajín, okrem iného napríklad Singapur. Čo sa týka dátumu, hovorí sa o máji, prípadne začiatku júna.

Trump v posledných týždňoch viackrát hovoril o tom, že sa na stretnutie s Kimom už teší a má od neho vysoké očakávania. Zopakoval to napríklad aj v piatok po rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Bielom dome. "To bude niečo!" povedal na spoločnej tlačovke s Merkelovou v súvislosti so summitom USA - KĽDR.

