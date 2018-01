Trump by bol pri brexite tvrdší než Mayová, taktiež sa ospravedlnil za protimoslimské videá

LONDÝN 28. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump by pri rokovaniach o brexite, ku ktorému by malo dôjsť 29. marca 2019, zaujal tvrdší postoj ako britská premiérka Theresa Mayová. Vyjadril sa tak počas rozhovoru s britským novinárom Piersom Morganom, ktorý v nedeľu večer odvysiela televízia ITV.

Trump nešpecifikoval, ako by pri rokovaniach postupoval, skonštatoval len, že by použil inú taktiku. "Bol by to spôsob, ako by som rokoval? Nie, takto, ako sa rokuje, by som to nerobil. Mal by som iný postoj," uviedol. "Povedal by som, že Európska únia nie je z toho, čo má byť, taka sklesnutá," dodal.

Od parížskej dohody možno neodstúpia

Trump tiež počas rozhovoru pripustil, že USA možno neodstúpia od parížskej klimatickej dohody, ak by mala pre krajinu lepšie podmienky. "Ak by niekto povedal, vráťte sa k Parížskej dohode, musela by to byť úplne iná dohoda, pretože sme mali strašnú dohodu," uviedol s tým, že by sa k nej opäť pristúpil aj kvôli francúzskemu prezidentovi.





"Vrátil by som sa? Áno, vrátil. Ako viete, mám rád Emmanuela Macrona. Veľmi rád by som to urobil, ale musí to byť dobrá dohoda pre Spojené štáty," dodal.

Ospravedlnil sa za protimoslimské videá

Rozhovor s Morganom nahrala americká hlava štátu voštvrtok vo švajčiarskom Davose počas Svetového ekonomického fóra. Trump sa počas neho okrem iného vyjadril, že sa teší zo štátnej návštevy Veľkej Británie a zároveň sa ospravedlnil aj za zdieľanie protimoslimských videí na sociálnych sieťach, ktoré zverejnila britská krajne pravicová skupina.

S Morganom nevynechali ani nadchádzajúcu svadbu britského princa Harryho a americkej herečky Meghan Markleovej. Prezident povedal, že nevie o tom, že by dostal pozvánku na ich sobáš, ale sú podľa neho "pekným párom".

