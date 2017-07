Trump a Putin sa na summite G20 zhovárali aj pri večeri, líder USA bol veľmi oduševnený

WASHINGTON 19. júla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa počas summitu krajín G20 v Nemecku zhovárali dva razy.

Pôvodne pritom informovali len o jednom stretnutí. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer a hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady Michael Anton potvrdili, že Trump a Putin sa rozprávali na spoločnej večeri pre svetových lídrov a ich manželov a manželky.



Rozhovor nad dezertom

Stalo sa tak 7. júla, niekoľko hodín po ich oficiálnom stretnutí v Hamburgu, ktoré bolo naplánované na polhodinu, no napokon trvalo viac ako dve hodiny. Anton odmietol spresniť, ako dlho rozhovor trval, no poznamenal, že bol neformálny. "Rozhovor nad dezertom by sa nemal označovať ako stretnutie," uviedol.

Na večeru, ktorú hostila nemecká kancelárka Angela Merkelová, boli pozvaní len svetoví lídri, ich manželia a manželky a po jednom tlmočníkovi na pár, opísal zamestnanec Bieleho domu pod podmienkou anonymity. Trump sa podľa jeho slov počas večera zhováral s viacerými ľuďmi a krátko hovoril aj s Putinom, ktorý sedel vedľa americkej prvej dámy Melanie Trumpovej. Dvojici tlmočil ruský prekladateľ, pretože americký tlmočník nevedel po rusky.

Vzťah pod drobnohľadom

Podľa zahraničnopolitického komentátora a zakladateľa konzultačnej firmy Eurasia Group Iana Bremmera, ktorý hovoril s dvoma ľuďmi, ktorí sa zúčastnili na večeri, sa prezidenti zhovárali takmer hodinu. Stretnutie pritom bolo podľa nich prekvapivé, Trump bol počas neho veľmi oduševnený a často gestikuloval.

Donald Trump rozhovor v utorok obhajoval rozhnevanými vyjadreniami na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde poznamenal, že večera bola v jeho oficiálnom programe a opäť obvinil médiá zo šírenia falošných správ.

Vzťah Trumpa a Putina je pod drobnohľadom od americkej prezidentskej kampane, počas ktorej Trump opakovane chválil Putina ako silného lídra a Rusko verejne vyzval, aby hacklo e-mail jeho konkurentky Hillary Clintonovej, čo neskôr jeho spolupracovníci označili za žart.

Rusko podľa amerických tajných služieb zasahovalo do volieb s cieľom pomôcť Trumpovi. Ten však ich zistenia opakovane spochybnil a vyšetrovanie možnej dohody medzi jeho tímom a Moskvou označil za "hon na čarodejnice".

