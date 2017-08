Tri týždne riešili svoje egá a nie kauzu s eurofondmi, reaguje na koaličnú radu Boris Kollár

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) - Vládna koalícia funguje ďalej, tri týždne traumatizovala spoločnosť. Povedal to na piatkovej tlačovej besede líder Sme rodina Boris Kollár s tým, že táto vládna koalícia nemá alternatívu.

„Viete si predstaviť inú vládu, ktorá by dokázala kradnúť a takto podvádzať občanov? Ja nie. Toto nedokáže nikto, len oni. Prirovnal by som ich k šmejdom, ktorí okrádajú ľudí, ktorí im dôverujú. Oni to povýšili do roviny, že podvádzajú aj sami seba," povedal Kollár.



Ako dodal, tri týždne krízy lídri koaličných strán riešili svoje egá a nie kauzu s eurofondmi na ministerstve školstva.

Koaličné strany sa v piatok dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na vytvorení dodatku ku Koaličnej zmluve. Oznámil to po rokovaní dnešnej Koaličnej rady premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého bolo rokovanie dlhé, vážne, konštruktívne aj dobré.





