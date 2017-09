Trénerovi Kozákovi chýba viacero opôr, ale Slováci i v oslabenom zložení chcú Slovincom poraziť

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Bez troch defenzívnych opôr, zraneného brankára Matúša Kozáčika a dvoch potrestaných pre žlté karty, stopérov Martina Škrtela a Jána Ďuricu, ale s jednoznačným úmyslom vydať na trávniku všetky sily, uspieť a naplno zabodovať absolvujú slovenskí futbaloví reprezentanti piatkové kvalifikačné stretnutie v Trnave proti Slovinsku.

Na Štadióne Antona Malatinského pred vypredaným hľadiskom to bude pre obidva tímy siedme vystúpenie v F-skupine európskej časti eliminácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska.

Slovákom patrí v kvalifikácii MS 2018 po šiestich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1) a júnový úspech v Litve (2:1).

Kozák očakáva ťažkého protivníka

Najbližší súper SR po vlaňajšom septembrovom remízovom vstupe v Litve (2:2) zvíťazil doma nad Slovenskom (1:0) a hral nerozhodne s Anglickom (0:0), nasledovalo novembrové tesné víťazstvo na Malte (1:0) v marci hráči Slovinska zaváhali v Škótsku (0:1) a v júni si pripísali "povinné" domáce víťazstvo nad Maltou (2:0).





Anglicko je so štrnástimi bodmi lídrom "efka", Slovensko má dvanásť bodov, Slovinsko jedenásť, Škótsko osem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala.

"V piatkovom večernom dueli čakám ťažkého protivníka. Slovincov sme si viackrát pozreli, je to typické mužstvo z bývalej Juhoslávie, sebavedomé, s vysokou individuálnou kvalitou. Ich koučovi Katancovi tiež vypadli zo zostavy niektorí hráči, stavil na mladosť a dravosť. Tamojší klubový šampión Maribor postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov, má z čoho vyberať. My sa všetci tešíme na dobrý zápas. Slovinci sú v tabuľke iba bod za nami, nebezpečne sa približujú Škóti. Keď chceme zabojovať o baráž, potrebujeme v Trnave vyhrať," uviedol tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák.

Zranený brankár Kozáčik opustil tím

Kozák je rád, že slovenský divák sa vrátil na tribúny a bude vypredané. "Teší ma, že chlapci výkonmi a výsledkami dostali fanúšikov opäť na štadión. Verím, že hráči im dajú impulz, priaznivci sa chytia a budeme mať domáce prostredie,“ dodal.

Hoci Matúš Kozáčik pôsobiaci vo Viktorii Plzeň prišiel na pondelňajší zraz slovenskej reprezentácie do Šamorína, brankárska jednotka národného tímu napokon nebude v piatkovom zápase k dispozícii - pre problémy s chrbtom. Šesťdesiattriročný skúsený kouč Ján Kozák povolal na poslednú chvíľu Jána Novotu z maďarského Debrecínu.





Proti tímu spod Triglavu môže rátať aj so službami stredopoliara turckého Trabzonsporu Juraja Kucku i útočníka rumunského Dinama Bukurešť Adama Nemca, ktorí naposledy vo Vilnuse proti Litve nemohli nastúpiť pre žlté, resp. červenú kartu.

Pri spomenutej piatkovej trnavskej neúčasti Martina Škrtela a Jána Ďuricu (dovedna nastúpili v 178 dueloch za A-mužstvo SR, pozn.), ktorí pre kartový trest musia nútene pauzovať proti Slovincom (v ďalšom kvalifikačnom vystúpení v pondelok 4. septembra v londýnskom Wembley proti Anglicku však už budú k dispozícii), je líderská pozícia a ešte väčšia ťarcha zodpovednosti na pleciach Mareka Hamšíka.

Na stopérskom poste Škriniar

Mužstvo i fanúšikovia sa budú spoliehať na veľké futbalové kvality stredopoliara SSC Neapol, ten si v piatok večer v City Arene navlečie na rukáv aj kapitánsku pásku.

"Ja to vnímam tak, že na ihrisku je jedenásť futbalistov, nie iba jeden. Buď vyhráme ako kolektív alebo sa nevyhrá. Je to všetko na nás, všetkých jedenástich, ktorí nastúpime na trávnik. Zabojujeme aj za Maťa i Jana, ktorí nám budú určite chýbať. Žiaľ, musíme to proti Slovinsku zvládnuť aj bez nich," zdôraznil 30-ročný Hamšík, ktorý v doterajších 97 vystúpeniach v najcennejšom drese strelil 21 gólov.

"Proti Slovincom chceme uhrať dobrý výsledok, teda zvíťaziť, aby sme si nejako zabezpečili to druhé miesto. Potom môžeme cestovať do Anglicka popasovať sa s nimi možno aj o prvú priečku. To už bude zápas o niečom inom. Vieme, že Anglicko je favorit tejto skupiny, oni si idú jednoznačne za prvým miestom. Pre nás je dôležitý duel proti Slovinsku," doplnil šesťnásobný najlepší futbalista Slovenska.





Na stopérskom poste sa v piatkovom trnavskom dueli predstaví Milan Škriniar. Dvadsaťdvaročný najdrahší slovenský futbalista v histórii, ktorý v lete prestúpil za 23 miliónov eur zo Sampdorie Janov do ďalšieho tímu talianskej Serie A - Interu Miláno, si pri absencii Škrtela s Ďuricom nepripúšťa tlak na svoju osobu.

"Samozrejme, že je to o niečo väčšia zodpovednosť, ale nejako si to nedávam do hlavy, pretože by som si na seba vytvoril zbytočné napätie. Snažím sa to brať normálne, futbalovo. Nič sa nedá robiť, karty patria k futbalu. Maťa i Jana budeme musieť zastúpiť a nahradiť. Samozrejme, že budú chýbať - sú to stálice reprezentácie, veľké osobnosti. Na druhej strane som rád, že chalani dávajú do mňa takú zodpovednosť, veria mi. V piatok potrebujeme tri body, aby sme si otvorili cestu do baráže. Slovinci nám dýchajú na chrbát, hráme však v domácom prostredí, navyše má byť vypredané. Verím, že to zvládneme," skonštatoval Škriniar.

"Zakliaty" súper pre Slovensko

Slovinsko je pre Slovensko doslova "zakliaty" súper. Futbalisti SR ešte nad týmto protivníkom nedokázali zvíťaziť, v doterajších piatich konfrontáciách majú zlú bilanciu - dve remízy, tri prehry a skóre 2:6. V rámci kvalifikačných duelov majú Slováci na konte tri prehry - dva razy neuspeli v elimiinácii o MS 2010 (10. septembra 2008 v Maribore - 1:2 a 10. októbra 2009 v Bratislave na Tehelnom poli 0:2), naposledy podľahli Slovincom vlani 8. októbra v Ľubľane 0:1 v rámci kvalifikácie MS 2018.

"Je to iba štatistika, aj keď naozaj hovorí v náš neprospech. Posledné tri zápasy sme s nimi prehrali. Vždy však išlo o vyrovnané duely, ktoré rozhodol jeden gól. Verím, že šťastena bude teraz na našej strane a pretrhneme túto nepriaznivú sériu so Slovincami," skonštatoval pravý obranca slovenskej reprezentácie a nemeckej Herthy Berlín Peter Pekarík a doplnil: "Slovinsko má mužstvo veľmi dobre organizované, disponuje silnými individualitami, musíme sa na to pripraviť. Na druhej strane teraz hráme v domácom prostredí, chceme nadviazať na úspešnú výsledkovú šnúru, ktorú máme z posledných zápasov. Veľmi si prajem, aby sme do Anglicka cestovali naozaj s dobrou náladou."

Dobre naladený bol na zraze red súbojom proti Slovinsku Albert Rusnák, ktorý hrá v zámorskej MLS za Real Salt Lake. "Veľkí hráči sa dokážu vysporiadať s tlakom, vtedy, keď ide o niečo. Vieme, že sme tam vlani v októbri prehrali 0:1. Teraz budeme hrať doma. Slovinci sú v tabuľke o bod za nami, z nášho i súperovho pohľadu pôjde o mimoriadne dôležitý súboj. Našou úlohou bude urobiť všetko, aby sme dokázali zvíťaziť. Vieme, že bude vypredané. Spoliehame sa aj na pomoc fanúšikov, určite nám môžu pomôcť k víťazstvu a zisku troch bodov," skonštatoval 23-ročný talentovaný slovenský krídelník a ešte poznamenal: "Slovinci, to sú takí netypickí Balkánci. V dnešnej dobe vie hrať každý futbal. Všetky zápasy sú náročné, navyše teraz ide o kvalifikáciu. V tejto eliminácii ešte odohráme štyri duely a my sme so Slovincami v tabuľke tesne vedľa seba. Predpokladám, že to bude v piatok náročný zápas, ako aj vlani na jeseň na ich pôde."

Kľúčový duel aj pre Slovincov

V tábore Slovinska si všetci uvedomujú, že tamojšie národné mužstvo trénera Srečka Katanca musí v jesenných zápasoch kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska zvládnuť zápasy s priamymi konkurentmi o 2. miesto v eliminačnej F-skupine - Slovenskom a Škótskom.

"Najkľúčovejšie budú dva duely, ten piatkový v Trnave a októbrový doma so Škótskom. Slováci majú výborné mužstvo, ale doma sa nám ich po dobrom výkone podarilo zdolať. Ak budeme hrať ako tím, môže sa nám to podariť znova. Na MS ani ME som nikdy nehral a chýba mi to. Určite musí byť veľký zážitok zahrať si na takomto podujatí. Až keď sa mi to podarí, budem si môcť povedať, že som s reprezentáciou dosiahol všetko, čo som chcel," vyhlásil nedávno 29-ročný ofenzívny stredopoliar talianskej Atalanty Bergamo Josip Iličič, v spomenutom minuloročnom víťaznom vzájomnom zápase najlepší hráč na ihrisku.

Obranca slovinskej reprezentácie Bojan Jokič pripomenul: "Všetci sa sústredíme na reprezentáciu, tréningy a zápasy, ktoré nás čakajú. Naším cieľom je neprehrať na Slovensku a následne v pondelok 4. septembra doma zdolať Litvu. Potrebujeme zbierať body, aby sme skončili aspoň druhí v skupine," netají ambície zadák ruského klubu FK Ufa.

Skúsený 54-ročný tréner futbalistov Slovinska Srečko Katanec pre web národného futbalového zväzu zdupľoval: "Každý kvalifikačný zápas je dôležitý a pred nami sú v septembri ďalšie dva. Vieme, čo musíme urobiť. Spravíme všetko, aby sme boli na obe stretnutia čo najlepšie pripravení."

Zápas povedú Španieli

Piatkové stretnutie F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 Slovensko - Slovinsko so začiatkom o 20.45 h v Trnave povedú rozhodcovia zo Španielska. Hlavným arbitrom je 40-ročný Antonio Miguel Mateu Lahoz), na čiarach sa predstavia jeho krajania Pau Norbert Cebrián Devís a Roberto Díaz Pérez Del Palomar, štvrtým rozhodcom je ďalší Španiel Alejandro José Hernández Hernández.

Ak zverenci Jána Kozáka zvíťazia vo zvyšných štyroch kvalifikačných dueloch, postúpia na svetový šampionát do Ruska bez ohľadu na ostatné výsledky v skupine. Priamy postup na MS 2018 si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín.

Pre posledné mužstvo z tabuľky "druhých" sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky. Slovensko sa na majstrovstvách sveta predstavilo iba raz - v JAR 2010 preniklo do osemfinále, kde stroskotalo na neskoršom vicemajstrovi Holandsku (1:2).

Predpokladaná základná zostava Slovenska

na piatkové stretnutie v Trnave proti Slovinsku

Dúbravka - Pekarík, Škriniar, Hubočan, Gyömbér - Greguš, Kucka - Mak, Hamšík, Weiss - A. Nemec

Tabuľka F-skupiny:

1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 14

2. Slovensko 6 4 0 2 12:4 12

3. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 11

4. Škótsko 6 2 2 2 9:10 8

5. Litva 6 1 2 3 6:11 5

6. Malta 6 0 0 6 2:15 0

