Tréneri Nemecka a Ruska sa na majstrovstvá sveta tešia, francúzsky kouč má najvyššie ambície

A-skupina (Rusko, Saudská Arábia, Egypt, Uruguaj):

Stanislav Čerčesov (tréner Ruska): „Možno bude pre nás výhoda, že začneme účinkovanie na svetovom šampionáte proti tímu z výkonnostne najslabšieho koša. Iróniou je, že Saudská Arábia s nami chcela odohrať prípravný zápas, ale my sme nemali záujem. Teší ma, že sme pri žrebe sa vyhli Španielom, pretože disponujú veľmi kvalitným mužstvom.“



Héctor Cúper (tréner Egypta): „Urobíme všetko, čo je v našich silách. Poznáme naše prednosti, vieme, v čom sme dobrí. Bude to najmä o tímovej práci.“



B-skupina (Portugalsko, Španielsko, Maroko, Irán):

Fernando Santos (tréner Portugalska): „Musíme prevziať zodpovednosť za úlohu favorita, aj keď si uvedomujeme, že prvý zápas proti Španielsku bude veľmi náročný. Španieli sú ašpiranti na celkový triumf. My chceme urobiť všetko, aby sme uspeli v každom zápase v skupine.“



Julen Lopetegui (tréner Španielska): „Portugalsko je majstrom Európy. Proti nim nás čaká veľký zápas, ale sme schopní ich zdolať. Majú fantastických hráčov, ale ich kvalita nie je iba v jednotlivcoch, sú silní aj ako kolektív.“



Carlos Queiroz (tréner Iránu): „Máme ťažkú skupinu a pre mňa výnimočných súperov. V Portugalsku som sa narodil, v Španielsku som tiež zažil pekné chvíle. Lepší žreb som si ani nemohol priať.“

Hervé Renard (tréner Maroka): „Rozhodujúci bude prvý zápas proti Iránu. ´Papierové´ predpoklady sú jedna vec, ale vo futbale je možné všetko. Musíme si veriť.“

C-skupina (Francúzsko, Austrália, Peru, Dánsko):

Didier Deschamps (tréner Francúzska): „Mohlo to dopadnúť horšie. Súperov poznáme, máme čas analyzovať ich a pripraviť sa na nich. Môžeme si tiež vybrať typologicky podobné tímy na prípravné zápasy. Musíme tvrdo pracovať, nepomôže nám iba držať si palce. Na šampionát do Ruska pocestujeme s najvyššími ambíciami.“

Simon Kjaer (reprezentant Dánska): „Je to vzrušujúce, zahráme si proti Francúzsku, Austrálii a Peru. Na šampionát odcestujeme s veľkými očakávaniami.“

Ricardo Gareca (tréner Peru): „Skupina sa mi páči, je zaujímavá, s dobrými tímami. Herný prejav protivníkov je podobný nášmu, súperi nám sadli.“

D-skupina (Argentína, Island, Chorvátsko, Nigéria):

Diego Maradona (bývalý kapitán Argentíny, majster sveta 1986): „Nie je to zlá skupina. Argentína sa však musí zlepšiť, nesmieme hrať ako doteraz.“

Lionel Messi (reprezentant Argentíny): „Naša D-skupina – skupina smrti.“

Jorge Sampaoli (tréner Argentíny): „Jediné, čo môžem povedať – Argentína bude na nás hrdá. Našou výhodou je, že máme v kádri najlepšieho futbalistu v histórii. Veľmi nebezpečná bude nepredvídateľná Nigéria. Všetci naši súperi však pôjdu do stretnutí s entuziazmom, šampionát je pre nich jedinečnou príležitosťou.“

Davor Šuker (prezident Chorvátskej futbalovej federácie): „Máme asi najťažšiu skupinu. Argentína i Nigéria sú veľmi silné mužstvá. Kvalita Lionela Messiho je neopísateľná.“

Ivan Rakitič (reprezentant Chorvátska): „Máme ťažkú skupinu, ale na šampionát pôjdeme predviesť dobré výkony a dokázať niečo veľké.“



Aron Gunnarsson (reprezentant a kapitán Islandu): „Toto je neuveriteľne ťažká skupina, pre nás veľká skúsenosť. Argentína má jeden z najlepších tímov na svete, hráči Nigérie sú fyzicky silní.“



E-skupina (Brazília, Švajčiarsko, Kostarika, Srbsko):

Tite (tréner Brazílie): „Musíme sa poctivo pripraviť na každého súpera. Výnimočnosť budúcoročného šampionátu dokazuje aj neúčasť takých futbalových krajín ako Taliansko, Holandsko a Čile. Majstrovstvá sveta majú vždy vysokú úroveň.“



Vladimir Petkovič (tréner Švajčiarska): „Brazília nie je náš jediný súper. Musíme sa pripraviť aj na Kostariku, ktorá je vždy nepríjemná. Srbsko má tradične silné individuality a aj teraz majú k dispozícii dobrý káder.“



F-skupina (Nemecko, Mexiko, Švédsko, Kórejská republika):

Joachim Löw (tréner Nemecka): „Je to veľmi zaujímavá skupina. Naším cieľom zostáva obhajoba titulu. Ak ste majstrom sveta, pútate pozornosť ostatných súperov. Navyše v lete sme v Rusku zvíťazili na Pohári Konfederácií FIFA (v Petrohrade 2. júla 2017 zdolali Čile 1:0, pozn.), odtiaľ poznáme aj tím Mexika. Švédsko je európskou krajnou ako my, trochu neznámou pre nás je Kórejská republika. V akejkoľvek skupine Nemecko nastúpi, musí postúpiť do ďalších bojov. Osobne očakávam napínavý budúcoročný šampionát. Všetci sa tešíme na MS do Ruska, už nech sa to celé začne.“



Guillermo Ochoa (reprezentant Mexika): „Nikto z nás si neprial ľahkú skupinu. Ak ste na majstrovstvách sveta, chcete si zmerať sily s najlepšími. Keď chcete byť vo finále, musíte hrať najlepšie zo všetkých.“



Albin Ekdal (reprezentant Švédska): „Vyžrebovali nám dobrú skupinu, aj keď je v nej Nemecko, ktoré som si neželal. Zvyšní dvaja protivníci sú však prijateľní, máme proti nim šancu uspieť.“



Andreas Granqvist (reprezentant a kapitán Švédska): „Na šampionáte pocestujeme s tým, že chceme postúpiť zo skupiny. Veríme v kvalitu nášho tímu. Máme ťažkú skupinu, ale zároveň aj silné mužstvo.“



G-skupina (Belgicko, Panama, Tunisko, Anglicko):

Roberto Martínez (tréner Belgicka): „Takmer 21 rokov som žil a trénoval na Britských ostrovoch. Tento žreb je pre mňa výnimočný. Musíme sa teraz zodpovedne pripraviť na naše účinkovanie v náročnej skupine.“



Gareth Southgate (tréner Anglicka): „Chceli sme sa vyhnúť Srbsku zo štvrtého koša, to by bol ťažký protivník. Teraz chceme získať viac informácií o Tunisku a Paname. O Belgicku vieme všetko, majú skvelú generáciu hráčov a momentálne asi svoj najlepší reprezentačný tím v histórii. Musíme sa zamerať na postup zo skupiny, potom sa uvidí.“



H-skupina (Poľsko, Senegal, Kolumbia, Japonsko):

Adam Nawalka (tréner Poľska): „Počas žrebu sme boli pokojní, emócie sa dostavili až po ňom. Sme si vedomí, že ak chceme uspieť na svetovom šampionáte, musíme sa dobre pripraviť. Naši súperi patria k špičke na svojich kontinentoch. Nemyslím si, že sme v skupine favoritmi, pretože turnaj sa riadi svojimi vlastnými pravidlami.“



Vahid Halilhodžič (tréner Japonska): „Mohli sme sa ocitnúť aj v náročnejšej skupine, hoci v tej našej má každý tím svoju kvalitu. Kľúčovým duelom pre nás bude zápas proti Kolumbii, máme šancu odplatiť im prehru z predchádzajúceho svetového šampionátu 2014 v Brazílii (výsledok 1:4, pozn.). Senegal poznám, dôležité bude vyrovnať sa s ich výškovou prevahou. Hráčov chcem na MS 2018 pripraviť čo najlepšie.“

