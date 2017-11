Trénera Kozáka potešila víťazná bodka za rokom, niektorí hráči ho milo prekvapili

TRNAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti zakončili kalendárny rok v utorok večer posledným vystúpením v Trnave, kde v prípravnom zápase zdolali Nórov 1:0 gólom Stanislava Lobotku v nadstavenom čase, keď už to vyzeralo na bezgólovú remízu.

„Nakoniec dal Lobotka v nadstavenom čase krásny gól, to skutočne dokážu iba veľkí hráči,“ potešila trénera reprezentácie Jána Kozáka víťazná bodka za stretnutím i rokom 2017. Víťazstvo svojich zverencov označil za zaslúžené. "V druhom polčase som cítil potrebu dať šancu iným hráčom a v tejto časti hry sme súpera prevýšili," konštatoval kouč.

S Ďuricom sa veľa rozprávali

K lajtmotívom zápasu patrila rozlúčka stopéra Jána Ďuricu s reprezentáciou, pre ktorého to bol 91. a zároveň posledný duel v drese s dvojkrížom na prsiach. Tréner Kozák vnímal hráčovu derniéru takto:„Veľa sme sa s Jankom rozprávali aj počas zrazu, deň pred zápasom som s ním mal dlhý rozhovor. Po stretnutí už veľmi nebolo o čom rozprávať, iba sme sa objali. Keď som prišiel k mužstvu, stabilizoval svoju výkonnosť, dozrel. Spolu Maťom Škrtelom hral štyri roky, či štyri a pol roka, skutočne vynikajúco. Vidno, že je skúsený človek, ostrieľaný, vie pochopiť určité veci a vie, kedy odísť. Ak by sa kvalifikácia hrala o tri mesiace, mohol by do nej zasiahnuť, rok a pol je však dlhý čas. Mám pocit, že by sa teraz mal sústrediť vyslovene na klub, má na to, aby ešte dve sezóny potiahol. V kombinácii s reprezentáciou by to nebolo možné.“





Dvojzápas s tímami Ukrajiny (s ňou prehrali Slováci 10. novembra vo Ľvove 1:2) a Nórska zhodnotil reprezentačný kormidelník nasledujúcimi vetami: „Zápas na Ukrajine i jeho atmosféra pripomínali vážny kvalifikačný duel a je dobré, že si niektorí hráči v ňom mohli zahrať. Urobil som si obraz, do akej miery ich môžem využiť vo vážnom dueli. V Trnave bola predsa len komorná atmosféra, chýbal tlak na hráčov. Ukazujú však svoj potenciál. Niektorí ma milo prekvapili v priebehu polroka zlepšením, ďalší zase nenapredujú tak, ako by som si prial. To je futbalový život. Verím, že o tri mesiace prídu iní hráči v dobrej kondícii, pozitívne naladení. Pri tomto je jasne vidieť, ktorý hráč v klube hráva a kto nie, v akom stave príde na zraz, akým dojmom pôsobí, ako reaguje. Verím, že naši chlapci budú vo svojich kluboch nastupovať a ich výkonnosť pôjde hore.“

Neúspech z kvalifikácie stále nestrávil

Kozák zhodnotil aj tohtoročné vystúpenia mužstva v kvalifikácii na MS 2018, z ktorej nepostúpilo do baráže: „Pre mňa bola priorita hrať baráž, to sa nesplnilo. Stále som z toho sklamaný, doteraz som to nestrávil. Myslím si, že sme pre to mohli urobiť viac. Zvládli sme dva zápasy v marci a júni, bola to povinnosť, aby mohla byť jeseň zaujímavá. A zvlášť vonku nie je jednoduché vyhrávať kvalifikačné stretnutia. Vynikajúci zápas sme odohrali aj proti Slovinsku. Dostali sme sa do pozície, že sme mohli bojovať dokonca o prvé miesto v skupine – v priamej konfrontácii s Anglickom. Zachovali sme sa ako praví športovci, išli sme za víťazstvom. Od prvej minúty sme šli za dobrým výsledkom, bohužiaľ, sila Anglicka je taká, aká je - to sa nedá oklamať. Pokiaľ boli sily, chlapci hrali skutočne výborne. Angličania si proti nám nevypracovali gólovú príležitosť, ale dali nám dva góly. Zápas v Škótsku nemôžem stráviť, tam nebolo všetko s kostolným poriadkom. A môže mi rozprávať kto chce, čo chce. Nebudem však konkrétny, lebo nemôžem byť konkrétny. Doplatili sme na to. Hrať v Škótsku o jedného menej v takej kulise sa nedá. Chlapci išli na doraz, a tak ma to veľmi mrzí. Nehovorím, že by sme z baráže postúpili, ale hrali by sme dôstojnú úlohu so šancou na miestenku do Ruska. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale ja to tak cítim.“

Do konca roka pripraví Kozák pre výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu analýzu účinkovania národného tímu v uplynulom období. Čo čaká tím v budúcom roku a ako bude hľadať prípadných ďalších adeptov na reprezentačný dres?

"Ak sa nemýlim, čas od 3. do 13. januára 2017 by sme mali stráviť v Abú Zabí. Rád by som vybral hráčov, ktorí hrávali menej, aby sme boli spolu 10 dní a zahrali si dva zápasy a trocha sa posunuli. To však asi bude problém, pretože nejde o asociačný termín. Treba hľadať ďalších adeptov, z ktorých by sa v budúcnosti mohli stať reprezentanti. Dúfam, že tam niekto "vyskočí". Na marec sa pripravuje v Bangkoku turnaj za účasti štyroch mužstiev, kde by sme mali účinkovať. Medzitým bude dostatok času na relax, aby sme zabudli na veci, ktoré nás trápia a začali myslieť na Ligu národov a ďalšiu kvalifikáciu."

