Trénera Jána Kozáka najviac mrzí, že jeho zverenci nezískali jeden bod navyše

KOŠICE 10. októbra (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák je sklamaný z toho, že jeho tím sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepredstaví v baráži o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska.





Slovákom v pondelok "nepomohli" výsledky ďalších duelov - nekonala sa remíza v súbojoch Ukrajina - Chorvátsko (0:2) ani Wales - Írsko (0:1), ani domáca prehra Srbov s Gruzíncami (1:0). "

Ukrajina neprehrala doma ani jeden kvalifikačný duel, až ten rozhodujúci. Walesania zasa neprehrali doteraz ani raz. Nie som tak sklamaný z týchto duelov, ale z toho, že sme nezískali o jeden bod navyše,“ povedal skúsený slovenský kouč pre RTVS.

Mužstvo by si baráž zaslúžilo

Slováci mali blízko k bodu v minulotýždňovom súboji v Glasgowe, no domácemu Škótsku napokon podľahli 0:1, keď väčšiu časť zápasu hrali bez vylúčeného Róberta Maka.

"Som presvedčený, že v rovnovážnom stave by sme v Škótsku nie remizovali, ale zvíťazili. Hrali sme cez 70 minút o jedného hráča menej a gólom z posledných minút sme zápas prehrali. Z toho som sklamaný, pretože úsilie aj kvalita mužstva boli také, že si baráž zaslúžilo," pokračoval Ján Kozák.





Rozhodnutie arbitra malo svoj vplyv

Duel v Škótsku viedol Srb Milorad Mažič, ktorý v kvalifikácii MS 2018 ešte v domácom súboji Slovenska proti Anglicku (0:1) vylúčil stopéra Martina Škrtela.

"Nešťastné rozhodnutie komisie rozhodcov nominovať na taký zápas arbitra, ktorý už pískal jeden problémový zápas v skupine. Nehovorím, že on bol všetkému na príčine, nikdy by som to nedovolil, ale malo to vplyv na to, že nehráme baráž," poznamenal Ján Kozák pre RTVS.

Slovenský tím doplatil na zlý začiatok kvalifikácie, keď prehral doma s Angličanmi aj v Ľubľane so Slovincami. "Po úspešných majstrovstvách Európy vznikli rôzne kauzy, ktoré sa viac riešili ako futbal. To bola tiež príčina toho, že koncentrácia hráčov na zápas nebola taká, aká by mala byť. Vydali zo seba všetky sily, ale tá hlava bola nastavená iným smerom. Futbal je aj o detailoch a prvé dva zápasy sme nezvládli,“ dodal kormidelník slovenskej futbalovej reprezentácie.





Slovenskí futbalisti sledovali pondelkové dianie v kvalifikácii MS 2018 individuálne. "Po nedeli bola obrovská eufória, stále sme dúfali a verili. Pozorne som sledoval všetky pondelkové zápasy, ale škoda, že nevyšiel ani jeden výsledok a prakticky už nemáme šancu na postup do baráže,“ povedal pre RTVS obranca Peter Pekarík. "Taký je futbal, no stávajú sa aj horšie veci. Mrzí nás to,“ doplnil stredopoliar Stanislav Lobotka.

