Tréner Znarok proti Slovensku nemal „plán B“, idea spojenia hráčov so 109 rokmi do elitného útoku nevyšla

KANGNUNG 15. februára (WebNoviny.sk) - Slováci majú len jedného hráča z KHL, nemajú dominantný klub, z ktorého by utvorili jadro reprezentácie, a aj tak zdolali vylepšenú verziu SKA Petrohrad. Pomohol im, zdá sa, aj status outsidera.

"Tento zápas bol klasická konfrontácia medzi Guliverom a Liliputánmi, či ak chcete Dávidom a Goliášom. Skromný tím a arogantný favorit po našom," píšu ruské médiá .





Ak Rusi (v tomto špeciálnom prípade na ZOH 2018 Olympijskí športovci z Ruska) rýchlo strelia dva góly a cítia sa v pohode, môže nastať vypustenie či podcenenie súpera. Tomu sa začne dariť a potom zrazu chýba "plán B". Tak to vidí komentátor webu championat.com Dmitrij Jerykalov.

"Zdá sa, že sme veľmi dobre vedeli útočiť, ale v momente, keď sa prestalo dariť vpredu, zrazu to nešlo. Hráči mali vopred stanovené úlohy, poznali slabé miesta v slovenskej hre a aj tak im to nepomohlo," konštatuje championat.com.





Kritika elitného útoku

Komentátor zaostrili aj na hru obrancov. "Na prvom góle mal svoj podiel Vojnov a druhý sa zrodil po kapitálnej chybe Nesterova. Treba však povedať, že antihrdina spred štyroch rokov zo Soči Vojnov tentoraz o hlavu prevýšil svojich kolegov z defenzívy. On najviac odoberal Slovákom puky, ale aj sám sa zapájal do útokov a distribuoval prihrávky doprava aj doľava," pokračuje championat.com.





Ruské médiá si všimli aj chabú hru svojho tímu v presilovkách. "Hrať šesť presiloviek a nepremeniť ani jednu je katastrofa. V ruskej reprezentácii však nič nové. Rovnaký obrázok ponúkli aj vlaňajšie majstrovstvá sveta. Teraz je to však predsa len prekvapujúce, keďže mal Znarok dosť času na to, aby presilovkové formácie plne zautomatizoval. Spojenie Širokova s Kalininom vytvorené špeciálne pre tento účel už samo osebe pôsobí dosť divne," skonštatoval ruský komentátor.





Kritike sa nevyhol ani elitný útok Rusov Kovaľčuk, Daciuk, Moziakin. "Moziakin bol v tomto spojení omyl. Ak napíšeme, že tento veterán sa pohyboval po ľade peším krokom, to ho ešte pochválime. Sergej pôsobil pokojne až spokojne a vyzeralo to tak, že na všetko má čas. Pri Daciukovi s Kovaľčukom bol stratený a to hral na rozdiel od Iľju na svojom rodnom ľavom krídle. Znarokovi úplne zlyhala idea spojiť v útoku hráčov, ktorí majú dokopy 109 rokov," pridal pár štipľavých postrehov Jerykalov.

Zlyhala ruská "checking line"

Všimol si aj nedostatočné napádanie v podaní štvrtého útoku, podľa neho ruská "checking line" v tomto zápase zlyhala. "Keď Slováci vyrovnali na 2:2, malo nastať všeobecné pozdvihnutie hry. Zvýšená herná agresivita však neprišla. Naši hráči zo štvrtého útoku sa vtedy zaoberali asi niečím iným. Možno tam ani neboli," doplnil ruský komentátor.





Relatívne pozitívne sa Jerykalov vyjadril o výkone brankára Košečkina. "Ak to po prvej tretine vyzeralo na to, že si už na tomto turnaji nezachytá, keďže inkasoval dva podobné góly, neskôr sa zlepšil. Schopnosť odfiltrovať vo svojej hlave chyby, ktoré urobíte, je vlastnosť veľkých brankárov."





Záverečné konštatovanie však nie je zďaleka pozitívne. "Rusi v tejto zostave budú proti každému súperovi tým povestným Guliverom. Úspech sa však dostaví len vtedy, keď sa hokejový obor naučí ovládať vlastné telo. Znarok zabudol na záchranný plán B, ale má ešte veľa času, ako to napraviť. Lebo ruská hra proti Slovákom nepriniesla očakávané dividendy. Tlačidlo na prepínanie režimov na červenej mašine zatiaľ nefunguje."

