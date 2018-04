Tréner Spartaka Trnava podpichol Slovan a výrokom zosmiešnil Slovnaft Cup

TRNAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Je nudný, nedôležitý a nezaujímavý. Taký je názor trénera futbalistov FC Spartak Trnava Nestora El Maestra na elitnú slovenskú pohárovú súťaž Slovnaft Cup.

Vyhlásil to po nezdare Trnavčanov v stredajšom domácom odvetnom stretnutí semifinále, v ktorom "andeli" remizovali so Slovanom Bratislava 1:1 a v následnom rozstrele zo značky pokutového kopu podľahli 3:4. Do prvomájového finále teda postúpil Slovan, stretne sa s Ružomberkom.



Tridsaťpäťročný kormidelník trnavského mužstva nezabudol aj podpichnúť konkurenčný Slovan, ktorý síce označil za supersilný, ale poznamenal, že slovanisti sa musia sústrediť na malý Slovnaft Cup, z čoho má evidentnú radosť.

"Každý pohár je pekný. Tento tu však je malý, nezaujímavý a nedôležitý, ale je pekný. Nechcem povedať, že by sme nechceli triumfovať, pretože sme chceli uspieť. Slovenský futbal sa v tejto sezóne dosť zmenil. Teší ma, že veľký supersilný Slovan sa musí sústrediť na tento malý nedôležitý pohár. My máme v hlave väčšie ciele. Sme trošku sklamaní, ale pokračujeme ďalej," uviedol rodák zo srbského Belehradu Nestor El Maestro.

