Tréner Slovana hovoril o emotívnom zápase, Godála mrzel gól zo štandardky

TRNAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Obhajcovia prvenstva v domácej pohárovej súťaži futbalisti ŠK Slovan Bratislava nebudú chýbať v rozhodujúcom dueli o primát ani v sezóne 2017/2018.

Po nerozhodnom výsledku 1:1 na Pasienkoch dosiahli "belasí" rovnaký rezultát proti FC Spartak Trnava aj v , zvládli však jedenástkový rozstrel (4:3) a môžu sa chystať na prvomájové finále. Slovan v súboji o pohárovú trofej paradoxne nastúpi v utorok 1. mája proti MFK Ružomberok na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Dominancia na strane Slovana

Bratislavský tím viedol v stredajšej odvete od 11. min gólom Andraža Šporara, ešte pred polčasovou prestávkou vyrovnal strelou z väčšej vzdialenosti útočník Spartaka Marvin Egho. "Zápas bol emotívny, čo býva vždy medzi týmito protivníkmi. Mali sme dobrý vstup do stretnutia, gól sme totiž museli streliť, keďže z prvého vzájomného duelu sme si nepriniesli najlepší výsledok. Hráčom som povedal, že nebudeme hrať žiadneho ´zanďoura´, potrebujeme ísť za gólom, pokiaľ príde tá možnosť. Podarilo sa nám to, domáci však stihli ešte do prestávky vyrovnať. Druhý polčas bol opatrnejší, brankár Spartaka Chudý vyrazil dve šance Filipa Hološka. Z celkového pohľadu bola dominancia na našej strane, mali sme viac z hry. Trošku som Mišovi Šullovi vyčítal ten gól, ktorý dostal z diaľky. Odčinil to v rozstrele, kde vychytal dvoch hráčov Spartaka a bol tiež jeden zo strojcov nášho postupu do finále," uviedol pre televíziu TA3 tréner Slovana Bratislava Martin Ševela.

Šťastní z postupu

Hrdinom stretnutia v slovenskom Ríme sa mohol stať striedajúci krídelník "belasých" Filip Hološko. "Po dlhej dobe som nastúpil aspoň na 45 minút. Myslím si, že som mohol rozhodnúť v druhom polčase, pretože som mal dve príležitosti. Za výkon sme si zaslúžili postúpiť, aj keď to bolo po penaltách. Sme radi, že ideme ďalej," vyhlásil 34-ročný Hološko.



V rozstrele z "bieleho bodu" sa postaral definitívne o postup Slovana v piatej sérii Vukan Savičevič. "Išiel som kopať ako posledný, cítil som trochu napätie. Rozmýšľal som nad Slovanom, nad jeho fanúšikmi, že keď už nezískame titul, musíme aspoň pohár. Postúpili sme do finále," poznamenal 24-ročný belehradský rodák. "Výborný pocit. Som rád, že sa mi podarilo pomôcť chalanom do finále. Škoda, že sme si to neuhrali v riadnom hracom čase a pripustili jedenástkovú drámu. Sme však šťastní, že sme postúpili," vyjadril sa brankár Michal Šulla.

Ťažká cesta Spartaka do semifinále

Futbalisti Spartaka, ktorí sú jednoznační adepti na majstrovský titul vo Fortuna lige (päť kôl pred koncom súťaže majú na čele tabuľky náskok 9 bodov), už s určitosťou nezískajú double - aj triumf v Slovnaft Cupe. "Mrzí ma, že v oboch semifinálových dueloch proti Slovanu sme doťahovali výsledok. Obzvlášť, že sme doma inkasovali gól zo štandardky, pretože celú sezónu perfektne bránime a zvládame takéto situácie. Akurát teraz v domácom prostredí sme si to v takom dôležitom dueli neustrážili. Vyrovnali sme, potom to bolo o jednej šanci. Smerovalo to do penaltového rozuzlenia: my sme nedali dve, Slovan premenil štyri, takže postúpil," skonštatoval pre TA3 kapitán trnavského mužstva Boris Godál.

Tréner "andelov" Nestor El Maestro napriek vyradeniu zo Slovnaft Cupu nebol úplne nespokojný. "Som veľmi hrdý na chalanov. Myslím si, že sme odohrali v tejto sezóne dobré pohárové zápasy. Mali sme do semifinále ťažkú cestu, vyradili sme vo štvrťfinále náročného protivníka Dunajskú Stredu. Chceli sme vyhrať nad Slovanom, nepodarilo sa. Ideme ďalej."

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.