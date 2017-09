Tréner Ramsay verí, že do slovenskej reprezentácie sa vrátia aj hráči, ktorí v nej dlhší čas neboli

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou už prvú tohtosezónnu akciu pod vedením nového tréner Craiga Ramsayho, boli ňou augustové dva prípravné zápasy proti Česku. Kanadský kouč výberu SR však po nich necestoval domov, stále je na Slovensku a pracuje na budovaní tímu v olympijskej sezóne.

Ospravedlnenky v reprezentácii

Šesťdesiatšesťročný odborník nechýbal ani v úvode novej sezóny najvyššej domácej súťaže pri repríze finále z ostatného ročníka, v Banskej Bystrici vhodil pred súbojom proti Nitre čestné buly. V auguste si otestoval skupinu hráčov priamo na ľade, teraz bude čerpať zo získaných poznatkov a ďalších adeptov bude sledovať počas pôsobenia v kluboch.

Craig Ramsay sa vyjadril k tomu, že v predchádzajúcich rokoch sa viacero hráčov ospravedlnilo pri pozvaní do národného tímu SR. "Dúfame, že v budúcnosti sa budú chcieť všetci slovenskí hráči vrátiť a hrať, keď budú mať príležitosť," povedal Kanaďan vo videorozhovore vo facebookovej skupine Slovenský olympijský tím.

Olympiáda v Pjongčangu

Okrem tradičného vrcholu sezóny, ktorým bývajú v máji majstrovstvá sveta, v aktuálnom súťažnom ročníku sa vo februári uskutočnia ZOH v kórejskom Pjongčangu.

"Neviem, či nám až tak výrazne pomôže, že NHL v súvislosti so štartom na olympiáde povedala hráčom nie. Trochu to obmedzí výber hráčov. Kanada, Švédsko, Rusko či USA i tak dokážu priniesť neskutočných hráčov, v našom prípade musíme rozvíjať našich hokejistov. Je to vynikajúca príležitosť pre niektorých hráčov, ktorí nemali možnosť zahrať si na najvyššej úrovni. Chcem, aby boli nadšení z toho, že môžu nastúpiť za slovenský hokejový tím. Je dôležité, aby si obliekli reprezentačný dres a boli naň veľmi hrdí. Mali by byť pyšní, že môžu hrať za svoju krajinu. V tomto sa snažím pomôcť Mirovi Šatanovi, aby to spolu so svojou skupinou dokázal," poznamenal Ramsay.

Najbližšou akciou seniorskej reprezentácie SR bude turnaj o Nemecký pohár v novembri.

