Tréner Ramsay hodnotí hru Slovákov na MS v hokeji 2018, z hráčov vyzdvihol najmä Nagya

KODAŇ 16. mája (WebNoviny.sk) - Plnenie trénerských pokynov, ale iba 30 či 40 minút. Dobrá hra v oslabení, ale aj nevyužívanie presiloviek. Sympatické momenty proti tímom zo špičky, no aj herné trápenie proti súperom z druhého sledu.

Hre slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta v Dánsku asi najviac pristane prívlastok - nestabilná. Napriek tomu vyšší počet získaných bodov a na rozdiel od vlaňajšieho trápenia aj sympatickejší herný prejav a reálny boj o štvrťfinále sú dôvod myslieť si, že v reprezentácii nastali pozitívne zmeny.

"Veľa článkov v našej hre fungovalo, ale nie vždy. Hrali sme istý čas dobre, ale potom prišli chvíľky, keď sme stratili koncentráciu a doplatili na to. Problém bol v tom, že sme neboli dostatočne dobrí počas celých 60 minút," zhodnotil tréner slovenského tímu Craig Ramsay.

Zápas s Čechmi

Slováci v konečnom účtovaní A-skupiny zaostali o jeden bod za Švajčiarmi, ktorí postúpili do štvrťfinále zo štvrtého miesta. Vo vzájomnej konfrontácii so Švajčiarmi síce slovenskí hokejisti herne prepadli a prehrali 0:2, ale ak by dotiahli do víťazného konca zápas s Čechmi, kde inkasovali vyrovnávajúci gól necelých 10 sekúnd pred koncom, do štvrťfinále by išli oni.

"Nedá sa to tak povedať, že keby sme dohrali tých desať sekúnd s Čechmi, ktoré sme nezvládli, tak by sme si vraveli ´Bože, veď sme výborní´... Nič také neexistuje, nedá sa to vrátiť späť," zamyslel sa Ramsay.



Skúsený kanadský tréner sa vyjadril aj k niektorým hráčom, vyzdvihol progres mladých a skvelé výkony staršinu tímu Ladislava Nagya. "Viacerí hráči sa počas turnaja zlepšovali, bolo to vidieť najmä na mladých Jarošovi či Fehérvárym. A Ladislav Nagy? Je úžasné, koľko toho vie predviesť na ľade vo svojom veku. A koľko zápasov ešte odohral po sezóne v klube a ako ich odohral. Bol platný v presilovkách, aj v oslabeniach. Som rád, že som ho mohol trénovať. A či bude v tíme aj o rok? On sa musí rozhodnúť. Musí to byť jeho rozhodnutie."

Potrápili silné tímy

Za jeden z najväčších poznatkov Ramsay považuje zlepšenie v zápasoch proti najlepším tímom na svete. V Dánsku Slováci výsledkovo po 60 minútach dosiahli remízy s Čechmi a Švédmi, nie však s Rusmi, ktorí ich výrazne herne prevýšili.

"Teším sa z hráčov, ktorí sa zlepšili. Myslím si, že ako tím sme sa pohli dopredu. Už veríme tomu, že môžeme zdolať aj silné tímy. Doteraz sme proti nim iba hrali, teraz ich aj trápime," dodal Craig Ramsay.

