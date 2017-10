Tréner Kozák zhodnotil zápas v Škótsku, pridal aj krátku úvahu o „náhodách“

GLASGOW 6. októbra (WebNoviny.sk) - Smútok a sklamanie rezonovali medzi slovenskými futbalovými reprezentantmi po štvrtkovej tesnej prehre 0:1 v Glasgowe so Škótmi v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

Vlastný gól Škrtela v 89. minúte

Slovenskému tímu od 23. min chýbal vylúčený Róbert Mak, napriek heroickému defenzívnemu výkonu zverenci Jána Kozáka neudržali bezgólovú remízu a v závere inkasovali vlastný gól strelil v 89. min kapitán Martin Škrtel.





"O to viac nás to štve, že Martin Dúbravka chytil super šance, dali brvná, hádzali sme sa tam do striel, blokovali sme strely a zrazu príde 89. minúta a padne takýto nešťastný gól to mrzí. Keby nám dali dva góly v prvom polčase a skončí sa to napríklad 2:1, povedali by sme, že okej, hrali sme otvorený futbal a bolo nás o jedného menej, ale takto odvádzame robotu a... žiaľ, aj taký je futbal," povzdychol si po stretnutí stredopoliar Stanislav Lobotka.





Záložník Ondrej Duda k zápasu povedal: "Veľmi nás to mrzí. Myslím si, že zaslúžená remíza by nám bodla dala by nám bod do tabuľky, boli by sme druhí a mali by sme pred sebou zápas s Maltou. Veľká škoda. Nie je to len chyba Roba Maka. Bolo to veľmi prísne vylúčenie. Tá druhá karta za simulovanie možno áno, ale ten prvý faul bol Robov prvý a hneď dostal kartu. Samozrejme, nechcem hodnotiť výkon rozhodcu, ale bolo to trošku prísne."

100. duel Hamšíka v reprezentácii

Iný stredopoliar Marek Hamšík absolvoval vo štvrtok svoj stý duel v reprezentačnom drese A-tímu. Veľa dôvodov na oslavu však nemal.





"Nejde o môj zápas, ide o to, že sme stratili cenný bod. Škoda, dostať gól v takom závere mrzí. Ľahko sa dominuje, keď hráte jedenásti proti desiatim. Na to, že nás bolo o jedného menej, sme podali slušný výkon. Boli sme nebezpeční dopredu, vedeli sme si to podržať. Hrať 70 minút bez hráča je však ťažké. V šatni bol smútok aj nervy. Vraveli sme si však, že treba v nedeľu vyhrať nad Maltou a možno sa to otočí v náš prospech," povedal tvorca hry SSC Neapol.

Na margo zaokrúhlenia počtu štartov Hamšík dodal: "Na jubileá budem spomínať po kariére. To číslo je krásne, dôležitejšie by však bolo, keby sa uhral dobrý výsledok. Takto strácame šance ísť do Ruska."

Trojitá výmena Kozáka

Kormidelník Slovákov Ján Kozák zhodnotil duel na pozápasovej tlačovej konferencii: "Samozrejme, prišli sme hrať zápas do ťažkého prostredia, Škóti sú doma silní. Dvojročné úsilie prakticky jedným zápasom ide nazmar. Mrzí ma len to, že to mužstvo má skutočne kvalitu a silu a pri plnej kondícii všetkých hráčov by zamiešalo karty nielen v baráži, ale aj ďalej. Škoda, lebo je to mimoriadna generácia hráčov, ktorá si zaslúžila vyvrcholenie svojej bohatej reprezentačnej kariéry. Žiaľ, zápas sme nezvládli prehrali sme napokon nešťastným gólom, keď už to vyzeralo, že tu uspejeme. Futbal je taký. Chlapcov obdivujem za to, čo dokázali na ihrisku vydať, ako sa obetovali pre reprezentačný dres, ako bojovali pritom hrali v oslabení takú časť zápasu. Treba sa čo najlepšie pripraviť na zápas s Maltou, to aj urobíme."





Desať minút pred koncom pristúpil Kozák k trojitej výmene - Hamšíka, Adama Nemca a Juraja Kucku nahradil Dudom, Vladimírom Weissom a Norbertom Gyömbérom: "Hráčov som nestriedal za výkon, všetci traja sa fyzicky pýtali dole. Tam nebolo potrebné zmeniť spôsob hry ani nič. Reagoval som na to, že sa pýtali dole. Až na jednu chybu, ktorú sme spravili, pomohli. Dokázali vykryť priestory a podržať loptu. Taktická chyba nás stála aspoň remízu."

Vzápätí Kozák pridal krátku úvahu: "Od príchodu do Škótska bolo veľa náhod, a ja už som dosť starý na to, aby som náhodám veril." Na otázku, či má na mysli aj neobvykle dlhé čakanie na batožinu po prílete do Glasgowa, stručne odvetil: "Tým sa to začalo."

Slováci klesli na 3. miesto v tabuľke

Derniérou v rámci F-skupiny bude pre Kozákových zverencov nedeľňajší trnavský duel proti Malťanom (18.00 h). V hre o druhú priečku, ktorá môže, no nemusí zaručiť baráž, ešte sú tri krajiny - Škótsko (17 b.), Slovensko (15 b.) a Slovinsko (14 b.).

Škóti v nedeľu o 18.00 h nastúpia v Ľubľane proti Slovincom. Do novembrovej baráže sa dostane osem najlepších z dodatočnej deväťčlennej tabuľky tímov z druhých priečok. Slováci bezpodmienečne musia zvíťaziť nad Maltou. Na druhú priečku by sa potom posunuli v prípade, že Škóti nezvíťazia v Slovinsku.

Ak by Škóti v Ľubľane remizovali, v prospech Slovákov by pri rovnosti počtu bodov rozhodlo skóre. "Slovinci musia svoj zápas vyhrať, aby mali nejakú šancu. Myslím si, že Škóti to tam budú mať ťažké, v náš prospech hrá aj remíza. Myslím si, že je to reálne," skonštatoval Hamšík, doplnil ho Duda: "Máme ešte všetko pred sebou, nedeľňajší zápas treba zvládnuť a potom si treba počkať. Verím, že to zvládneme a napokon sa budeme radovať. Fanúšikom by som odkázal, aby nám stále verili my sme na ihrisku odovzdali maximum. Verím, že ľudia nás budú podporovať a hnať za víťazstvom doma proti Malte."

