Tréner Kozák zhodnotil vystúpenie Slovenska na Kráľovskom pohári

BANGKOK 26. marca (WebNoviny.sk) - Spokojnosť s celkovým triumfom, víťazstvami, podmienkami aj nováčikmi v drese národného tímu vyjadril tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák po skončení turnaja o Kráľovský pohár (Kings Cup) 2018 v thajskom Bangkoku (22. - 25. marca).

Jeho zverenci splnili cieľ, po semifinálovom víťazstve 2:1 nad výberom Spojených arabských emirátov v nedeľňajšom finále zdolali domácu reprezentáciu 3:2 gólmi Ondreja Dudu, Róberta Maka a Erika Pačindu.



"Musím povedať, že pokiaľ ide o organizáciu, od príchodu až do samého záveru všetko bolo tak ako má byť. Mali sme utvorené dobré podmienky, tréningové vedľa hotela aj regeneračné výborný hotel," povedal Ján Kozák v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval: "Odohrali sme v priebehu štyroch dní dva zápasy, v ktorých som si mohol vyskúšať 21 hráčov okrem Gyömbéra. Ten bol zranený, ale naši lekári ho dali do poriadku a môže sa zapojiť do prípravy a zápasov vo svojom klube. Okrem neho som nemohol vyskúšať brankára Polačeka, pretože boli možné iba tri striedania. Prakticky všetkých chlapcov som teda videl v akcii v extrémne ťažkých podmienkach, nie je totiž ľahké tu hrať futbal. Myslím si, že to bola dobrá škola aj pre tých mladších hráčov, aby sa zorientovali, aby videli to prostredie, pretože počas svojej kariéry sa do toho prostredia ešte dostanú. Turnaj a oba zápasy hodnotím pozitívne."

Hamšík v zostave chýbal

Kouč Slovákov pred finále v súlade s avízom pristúpil k ôsmim zmenám v základnej zostave v porovnaní s duelom .



"Myslím si, že obe mužstvá, ktoré som postavil, mali svoju tvár. Aj preto som v prvom stretnutí so SAE striedal Dudu a Maka skôr, pretože som vedel, že ich zapojím aj do druhého merania síl. Ani o druhé mužstvo, ktoré nastúpilo vo finále - hoci to boli nováčikovia sú to predsa len hráči, ktorí už majú niečo za sebou - som sa absolútne nebál, že sa toho prostredia zľaknú. Skrátka, to mužstvo bolo vyvážené a bolo to v poriadku," skonštatoval Kozák a na margo trojice, ktorú nevymenil, doplnil: "Keďže s nami necestoval Marek Hamšík, Duda je typ hráča, ktorý je typologicky približne taký hráč ako Marek, a tak dostal príležitosť v oboch súbojoch. Škrtel hral preto, aby zadirigoval novú obrannú štvoricu, je najskúsenejší. Pokiaľ ide o Maka, chcel som mať vyvážené obe strany, na jednej Pačinda a na tej druhej Mak. Myslím si, že to bolo v poriadku. Obaja dali góly a aj niektoré akcie, ktoré predviedli, boli skutočne veľmi dobré."

Kvarteto s debutom v reprezentácii

V nedeľu debut v oficiálnom medzištátnom stretnutí absolvovalo kvarteto Michal Šulla, Boris Sekulič, Ľubomír Šatka, Erik Pačinda. Brankár Slovana Bratislava Šulla v závere prvého polčasu ponúkol Thajčanom zníženie na 1:2, v 70. min zasa nepriamy kop zvnútra šestnástky pre nedodržanie časového limitu na rozohrávku.



"Nemyslím si, že chyba pri góle pramenila zo stresu. Skôr si myslím, že sa dostal po dobrých zákrokoch, keď pochytal centre i dobré lopty, do stavu, že sa nemôže nič stať. No vo futbale sa stávajú také veci. Chcel tú situáciu riešiť ťažkou prihrávkou okolo hráča, netrafil dobre loptu a súper ju zachytil. Mne ide o to, že pôsobil v bránke dobre. Aj tú druhú chybu - dlhšie váhal a rozhodca, samozrejme, zapískal. Ale na mňa napriek tomu celkovo zapôsobil dobrým dojmom," uviedol Kozák.

Smerom aj k iným novicom Kozák dodal: "Nehodnotím hráčov podľa jedného zápasu. Títo traja, resp. štyria chlapci podávajú v našej lige dlhodobo dobré výkony, pretože do reprezentácie na základe jedného dobrého výkonu hráča nepovolám. Opakujem, Sekulič, Šatka aj Pačinda dlhodobo podávajú vo svojich kluboch dobré výkony, preto tu boli a podľa mňa sa všetci ukázali v dobrom svetle aj tu."

Turnaj splnil Kozákove očakávania

Pre SR to boli prvé vystúpenia v tomto roku a aj od novembrových prípravných stretnutí proti Ukrajincom (1:2 v Ľvove) a Nórom (1:0 v Trnave). Najbližšie sa Slováci predstavia v prípravných zápasoch na prelome mája a júna - budú čeliť Holanďanom (31. 5. o 20.45 h v Trnave) a Maročanom (4. 6. o 20.00 h vo švajčiarskom Sione). Na jeseň Kozákových zverencov v 1. skupine v rámci B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 čakajú súboje s Ukrajincami a Čechmi.

"Turnaj splnil moje očakávania. Dal som príležitosť všetkým hráčom. Bral som tento turnaj ako prípravu na Ligu národov rovnako ako aj ten ďalší dvojzápas s veľmi ťažkými súpermi - Holandskom a Marokom. Aj to bude slúžiť ako príprava na túto novú súťaž. Opäť dám príležitosť viacerým chlapcom, aby sme mali jasno, do akej miery môžeme koho v Lige národov použiť," uzavrel pre web SFZ Ján Kozák.

Značný priestor v oboch dueloch v Bangkoku dostal stredopoliar Herthy Berlín Ondrej Duda, odvďačil sa presným zásahom i kľúčovými prihrávkami.

"Turnaj nebol jednoduchý, podmienky aj počasie boli náročné a nemali sme dostatok času sa nejako etablovať. Zvládli sme to však a sme radi, máme dobrý pocit. Futbal hráme preto, aby sme víťazili, to sa podarilo. Je dobré, že sme vo finále strelili tri góly škoda, že sme dvakrát inkasovali. Súper však vedel behať a hrať futbal neboli zlí a my sme ich nepodcenili. Bolo veľmi horúco a dusno," povedal pre web SFZ Duda a doplnil: "Som rád, že som strelil gól aj prihral na gól a dokázali sme to udržať. Na ihrisku som sa bavil. V klube veľmi nehrávam, závisí to aj odo mňa, aj od trénera. Vo futbale nie je vždy slnečno sú obdobia, keď to ide ťažšie a aj také, keď ľahšie."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.