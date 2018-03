Tréner Emery to má vraj v PSG spočítané, klub má v hľadáčiku aj Conteho a Mourinha

PARÍŽ 26. marca (WebNoviny.sk) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain začal rokovať so zástupcami trénera Antonia Conteho o jeho možnom letnom príchode do Parku Princov. Podľa britského periodika The Guardian je takmer isté, že na lavičke vicemajstra Ligue 1 po sezóne skončí Unai Emery.

Mourinho a Simeone sa nechcú sťahovať

Spomenutý zdroj informuje, že prezident PSG Nasser Al-Khelaifi má v merku okrem talianskeho kouča Conteho aj Diega Simeoneho a Josého Mourinha. Ani jeden z nich sa však neprezentuje túžbou opustiť svoj klub - Atlético Madrid, respektíve Manchester United.



Štyridsaťosemročný Conte je vraj naklonený prípadnému sťahovaniu sa do metropoly Francúzska. Parížania sú podľa The Guardian pripravení ponúknuť niekdajšiemu stredopoliarovi plat 10 miliónov libier ročne, o pol milióna viac ako dostáva od súčasného zamestnávateľa.

Contemu v Chelsea chýbajú peniaze

Conte preukázal svoje schopnosti minulú sezónu, keď prevzal FC Chelsea. Napriek predpokladom dokázal vo svojej premiérovej anabáze na Britských ostrovoch ovládnuť Premier League.

V aktuálnom ročníku sa však "The Blues" nedarí, osem kôl pred koncom sezóny figurujú na piatom mieste v tabuľke, za štvrtou priečkou zaručujúcou predkolo Ligy majstrov zaostávajú o 5 bodov. Navyše sa objavili šumy, že Conte sa dostal do konfliktu s vedením tímu, ktoré mu neumožnilo priviesť vytypovaných hráčov.

"Mám veľké ambície, no chýbajú mi financie. Predstavenstvo pozná moju ideu, ak chce pracovať s trénerom ako som ja, musia počítať s najvyššími ambíciami," povedal Conte začiatkom marca pred zápasom na pôde Manchestru City (0:1).

