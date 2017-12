Tréner Bokroš oznámil nomináciu na svetový šampionát, tím opustilo päť hráčov

"Tak ako každý rok sme museli spraviť posledný krok a vyradiť niektorých hráčov z kádra. Tento rok to bolo o to ťažšie, že všetci chlapci v dvojzápase proti Bielorusku a Rusku podali veľmi dobré výkony a do poslednej chvíle nám zamotali hlavu. Celý realizačný tím sa však musel rozhodnúť pre piatich chlapcov, ktorí opustia náš tím," povedal Bokroš.