TRENDUSTRY 2018: Nemusíte byť veľkými rybami, budúcnosť patrí rybám rýchlym

BRATISLAVA 26. februára 2018 (WBN/PR) - Smart Industry konferencia okrem jedinečnosti svojho konceptu, potvrdila aj naliehavý záujem výrobných firiem zisťovať ako čeliť výzvam Industry 4.0. Nový koncept využil dvojdňový priestor pre komplexné uchopenie témy akcelerácie firemných procesov pomocou digitalizácie. Účastníkom ponúkol pohľady na implementáciu nových technologických riešení v celej šírke digitálneho ekosystému firmy i mimo nej. Najskloňovanejšími výrazmi konferencie boli inovácie, digitalizácia, ekosystém a človek – aktívny optimista prinášajúci zmeny vo firme, ale aj zákazník, definujúci ďalší vývoj výrobkov a služieb podniku. V hľadaní odpovede na otázku, ako má firma prežiť nápor mohutných technologických zmien si účastníci osvojili tvrdenie, že v novom svete sa nepresadia veľké ryby na úkor tých malých, ale rýchle predbehnú tie pomalé.

Unikátnosť TRENDUSTRY spočíva v ponuke konkrétnych riešení, metód a prístupov, pomocou ktorých by mal podnik zvládnuť výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie. V troch rôznych tematických sekciách sa postupne preberali všetky dôležité firemné procesy, situácie a možnosti ako ich riešiť. Prezentovali sa reálne príklady aplikácií z praxe, najmä zo slovenských priemyselných podnikov a intenzívne sa o nich diskutovalo. „Na rozdiel od iných konferencií zameraných na smart industry sme prvoplánovo neprezentovali len technológie, ale hovorilo sa o nich v súvislosti s praktickými riešeniami. Trendustry je konferencia, ktorá účastníkov významne posúva v celkovom pohľade na problematiku a súčasne poskytne cenné a užitočné informácie a rady. Tento status si chceme udržať. Chceme naplniť inovačné zámery aj v komunikácii s trhom,“ skonštatoval Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, odborného garanta a organizátora smart konferencie.

Veľa sa diskutovalo o tom, že úspešným firmám už nestačí uspokojiť potreby zákazníkov, ale je potrebné poskytnúť im viac, kombináciu atraktivity, dôvery a pokrokových výrobkov. Najväčším obmedzením, a zároveň príležitosťou na zlepšenie, je neporiadok vo firemných dátach. „Každá firma je plná nespolupracujúcich softvérových aplikácií, množstva „dátových ostrovov“, vzájomne neprepojených, množstva situácií, kedy je ten istý údaj nezávisle aktualizovaný vo viacerých systémoch. Excel sa dnes v každej firme používa ako doplnok k informačným systémom, pričom dáta sa zatvoria do súboru a pre ostatných pracovníkov sa stávajú nedostupnými,“ skonštatoval Kristián Zastko, výkonný riaditeľ SOVA Digital. Peter Bolebruch zo spoločnosti Teesys odporúča: „Už dnes uvažujte čo s dátami, ktoré máte zaznamenané a ako ich ďalej využiť, ako s nimi pracovať. Úplne všetky firmy majú problémy s dátami. Dajte si dáta čím skôr do poriadku, ak chcete začať fungovať inovatívne.“

Konferencia venovala veľkú pozornosť pracovníkovi nachádzajúcemu sa uprostred množstva technológií a aplikácií. Technológie, procesy, metódy to všetko je veľmi dôležité, ale rozhodujúcim faktorom je stále človek. To potvrdzuje aj Ján Uriga z PwC Slovakia, ktorý v týchto súvislostiach uviedol: „Kým pred siedmymi rokmi sme hovorili o optimalizácii a zefektívnení, šetrení a technológiách, ako o najdôležitejších oblastiach, ktoré firmy potrebujú v najbližších rokoch riešiť. Dnes sa situácia zmenila, už hovoríme o ľuďoch a inováciách.“ Súčasne potvrdil výsledky odborných debát, ktoré hovoria, že stratégia inovácií a Industry 4.0 musí byť agendou top manažmentu. Ten sa musí snažiť, aby ju dostal do firemnej kultúry, ku všetkým zamestnancov vo firme. Firemná kultúra dokáže významne urýchľovať alebo brzdiť procesy, preto by jej rozvoj mal prebiehať v predstihu alebo aspoň paralelne s nastupujúcou digitálnou transformáciou podnikov.

Účastníci sa zhodli, že transformácia firiem zasiahne základné princípy podnikania. „Aplikácia Industry 4.0 je inovačný proces, problémom je, že vo väčšine firiem inovácie nie sú riadeným procesom. To je to, čomu by mali manažmenty firiem venovať pozornosť. Konferencia varovala firmy pred snahou o veľké skoky, pred aplikáciou prostredníctvom veľkých projektov. Je potrebné začať systémom postupných krokov, mať výsledky, potvrdenú návratnosť. To vytvára dôveru, zvyšuje motiváciu a akceleruje rozvoj firiem,“ uzavrel výpočet posolstiev konferencie M. Morháč.

Z myšlienok Trendustry spíkrov

Ján Uriga, PwC Slovakia

Inovácie sú úzko spojené aj so spoluprácou s akademickou sférou. Tá hľadá nové modely a princípy práce a spojenia s firmami. Najčastejšie s firmami spolupracujú na bakalárskych a diplomových prácach. Ale až 40 percent firiem nespolupracuje vôbec. Paradoxne, na otázky o absolventoch škôl, ktorí k nim nastupujú hovoria, že absolventi nemajú potrebné znalosti a dostatočnú prax.

Peter Bolebruch, Teesys

Momentálne je svet postavený na kooperácii a sieťovaní. Ak by ste si mali odniesť niečo z tejto konferencie, pokojne urobte len to, že medzi sebou kooperujte a pokojne aj v rámci konkurencie. Pretože budúcnosť je vo vytvorení ekosystému postaveného na synergii a heterarchii. Skúste premýšľať nad svojim biznisom ako nad platformou, nad ekosystémom.

Martin Morháč, SOVA Digital

Priemysel dnes stojí pred obrovskou výzvou. Mení sa spôsob podnikania, mení sa fungovanie firiem, komunikácia so zákazníkom, sociálne správanie, vzdelávanie. O tomto pohybe musíme diskutovať a hľadať riešenia ako transformovať výrobu jednoducho, ako ju zefektívniť, ako pripraviť firemnú kultúru na zmeny.





