Trenčín sa proti Jehude necítil ako horší tím, koniec v Európskej lige UEFA ich veľmi mrzí

PETAH TIKVA 21. júla (WebNoviny.sk) - Druhé predkolo Európskej ligy 2017/2018 bolo pre futbalistov AS Trenčín konečnou zastávkou v súvislosti s ich tohtosezónnym účinkovaním v pohárovej Európe.

Trenčania prekvapujúco nestačili na izraelský tím Bnei Jehuda Tel Aviv - v minulotýždňovom prvom meraní síl v Myjave sa zrodila remíza 1:1, vo štvrtkovej odvete v Petah Tikve víťazstvo domácich 2:0. O to sa gólmi v druhom polčase postarali Mavis Tchibota a Juval Aškenazi. Bnei Jehuda nastúpi v 3. predkole proti ruskému Zenitu Petrohrad.



Výrazná prevaha v prvom polčase

"Pokiaľ ide o zápas, som, samozrejme, nespokojný s výsledkom, ktorý sme dosiahli, pretože nás to vyradilo z ďalších bojov. Na druhej strane, musím pochváliť chlapcov za túžbu, s ktorou išli do zápasu. Chceli sme ísť ďalej, mali sme motiváciu zahrať si proti veľkoklubu, akým je Zenit Petrohrad nebolo nám však súdené skórovať," povedal po stretnutí pre komunikačné kanály AS Trenčín tréner Martin Ševela a pokračoval: "Chceli sme byť silní na lopte a po strate napádať súpera, to sa nám darilo. Problém bolo to, že sme nepreukázali kvalitu v priestore 25 - 30 metrov od súperovej bránky, a preto sme nestrelili góly. Nebolo to jednoduché, súper bol kompaktný a dobrý v defenzíve. Takéto zápasy však náš tím môžu posúvať ďalej."

Trenčín mal v prvom polčase výraznú hernú prevahu, vyťažil z nej však len nebezpečné zakončenie Jakuba Paura zvnútra pokutového územia. Domáci z ničoho nič otvorili skóre päť minút po zmene strán - konžský krídelník Tchibota sa uvoľnil v šestnástke a obstrelil Adriána Chovana. Dvadsaťjedenročný brankár neskôr udržiaval nádej svojho tímu zákrokmi po protiútokoch telavivského mužstva, zlikvidoval tri gólové príležitosti. Trenčania bez myšlienky búšili do súpera, no keď päť minút pred koncom po protiútoku inkasovali od Aškenaziho, o postupujúcom mužstve bolo rozhodnuté.





Chýbal moment prekvapenia

"Po inkasovanom góle sme išli na troch obrancov, pridali sme útočníka. Utvorili sme si tlak, no nestrelili sme vytúžený gól. Za stavu 0:1 sme nemali čo stratiť, išli sme do rizika. Za naším chrbtom však už bolo viac miesta, súper to využil, skóroval opäť a bolo po zápase. Gratulujem súperovi k postupu, želám mu veľa šťastia proti európskemu top mužstvu. Pre nás sa európska cesta končí, potrebujeme sa dať do poriadku, pretože v nedeľu odštartujeme novú ligovú sezónu. Som presvedčený, že toto mužstvo bude silnejšie než v minulom ročníku a dosiahneme veľké úspechy," uviedol Ševela, ktorého doplnil obranca Lukáš Skovajsa: "Je to pre nás obrovské sklamanie, chceli sme zvíťaziť a ísť ďalej. Vedeli sme, že budú kompaktní v obrane, snažili sme sa rýchlo prenášať ťažisko a hľadať uličky. Utvorili sme si však málo šancí a neboli sme efektívni. Keď dali gól na 1:0, dalo sa s tým niečo robiť, no gól na 2:0 nás zaklincoval."

Stopéra a kapitána AS Petra Kleščíka mrzel odchod z európskej scény predovšetkým preto, že jeho tím na súpera rozhodne mal. "Je to sklamanie myslím si, že súper bol hrateľný. Žiaľ, neskórovali sme. Chýbala nám väčšia individuálna kvalita, moment prekvapenia. Súper nás potrestal z prvej príležitosti. Potom sme to otvorili a oni chodili do brejkov, podržal nás Aďo Chovan. Škoda Kubovej šance ak by sa nám podarilo streliť gól na 1:0, oni by to museli otvoriť a bolo by to iné. Mrzí to aj preto, že ten súper nebol lepší než my, čo sme mohli vidieť doma aj tu. To mrzí ešte viac než to, že sme mohli hrať proti Zenitu Petrohrad," skonštatoval Kleščík.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.