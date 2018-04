Trenčín odvrátil ďalší mečbal, Banskej Bystrici vo finálovej sérii nadelil nepríjemný výprask

Trenčania skvelým spôsobom vstúpili do zápasu, už po 22 sekundách prekonal Jana Lukáša Juraj Bezúch. Rovnaký hráč v 13. min aj so šťastím premenil svoj nájazd po chybe Bystričanov v útočnom pásme. To už bolo 3:0 pre Trenčín, keďže medzitým skóroval aj Peter Ölvecký. To si vyžiadalo zmenu v bystrickej bránke, Jana Lukáša vystriedal Teemu Lassila. Zaplnený vyše 6-tisícový dav na trenčianskom "zimáku" si napriek tomu pýtal ďalšie góly.