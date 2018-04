Trenčín nedovolil „baranom“ získať pohár a podľa Radivojeviča nemajú čo stratiť

BANSKÁ BYSTRICA (WebNoviny.sk) - Hokejisti Trenčína sú stále v hre o zisk majstrovskej trofeje v najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport lige 2017/2018. stav finálovej série hranej na štyri víťazstvá na 1:3.

Pokúsia sa o nemožné

Rozhodli o tom už v prvej tretine troma gólmi do jedenástej minúty, z ktorých sa domáci ´barani´ už nepozviechali, hoci v závere znížili na rozdiel jedného gólu. Posledné slovo mal však kapitán Trenčanov Branko Radivojevič presným zásahom do opustenej baskobystrickej bránky. Po výhre 4:2 hovoril:



"Prežili sme klinickú smrť. Rozhodla naša efektivita. Zdalo sa mi, že domácim chýbali sily. Posledný krok býva najťažší, asi na nich doľahol. My nemáme čo stratiť, niet sa na čo šetriť, ideme bojovať. Sme radi, že v Banskej Bystrici neodovzdali domácim pohár, takže skúsime to ešte oddialiť a uvidíme čo bude ďalej. Toto je len malý krôčik dopredu. Pokiaľ nemá súper štyri víťazstvá, tak treba veriť. Vieme, že to bude teraz ťažké, ale pokúsime sa o nemožné."

Hiadlovský sa cítil v pohode

Oba zápasy v Banskej Bystrici odchytal trenčiansky brankár Tomáš Hiadlovský. V prvom inkasoval šesť gólov, no v druhom len dva a stal sa kľúčom k úspechu.

"Mali sme vynikajúcu prvú tretinu a potom sme dobrou hrou držali Banskú Bystricu ďaleko od našej bránky. Rozhodla teda hlavne prvá tretina. Snažili sme sa zo všetkých síl, chceli sme sériu vrátiť do Trenčína, čo sa nám napokon podarilo. Ja som sa cítil v pohode, užíval som si plný štadión a dal som do svojho výkonu všetko. Podali sme však tímový výkon," netajil gólman Dukly, ktorý nahradil po dvoch finálových stretnutiach medzi žrďami zranenú jednotku Valenta.

Teraz sa už Hiadlovský teší na piatkový duel pred vlastným publikom: "Užívam si tento tlak. Priznám sa, že už sa veľmi teším na vypredané hľadisko v Trenčíne. Fanúšikovia sú tam fantastickí."

Hráčom nepovedia ani "mäkké f"

Na atmosféru na štadióne pod hradom Matúša Čáka sa budú v piatok spoliehať nielen trenčianski hokejisti, ale aj ich tréneri.

"U nás je naozaj skvelá atmosféra. Energia z tribún je obrovská. Hráči ju cítia a využívajú to," podotkol asistent kouča Dukly Ján Pardavý. Uvedomuje si, že teraz je už dôležitý každý jeden finálový súboj: "Verím. že dobre zregenerujeme a pripravíme sa na ďalší zápas, ktorý sa začína od 0:0. Bavíme sa aj tom, že história Dukly Trenčín už priniesla dve takéto otočky v play-off z 0:3 na zápasy na 4:3, ale zároveň vieme, že treba ísť krok za krokom. Ak by sme v Banskej Bystrici prehrali i štvrtý duel, bolo by to kruté, lebo naše dve domáce stretnutia boli o detailoch. Súper u nás vyhral v predĺžení, a potom v nájazdoch. Stav tam mohol byť pokojne iný. Ak by sme však predsa len prehrali, tak hráčom nepovieme ani mäkké f, lebo odviedli maximum. Ukázali celému Slovensku, že sa oplatí bojovať. Koniec je až vtedy, keď rozhodca odpíska poslednýkrát v sérii. Ideme teda ďalej. Máme pred sebou misiu dostať toto finále až do siedmeho zápasu."

