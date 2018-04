Trenčín nedoprial „baranom“ majstrovské oslavy, vo finále Tipsport ligy znížil na 1:3 na zápasy

BANSKÁ BYSTRICA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili 4:2 nad hráčmi HC 05 iClinic Banská Bystrica v štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy a v sérii hranej na štyri triumfy znížili na 1:3 na zápasy.

Hosťujúci Trenčania v I. tretine dosiahli tri góly - v 5. min presný zásah pripísali Borisovi Sádeckému, aj keď puk za brankára Jana Lukáša dostal obranca Vladimír Mihálik.





V 9. min zvýšil náskok hostí Juraj Bezúch a v 11. min strelil tretí gól hostí Marcel Hossa. Domáci "barani" ešte v III. tretine duel zdramatizovali, keď v 46. min skóroval Pavol Skalický a počas hry bez brankára sa v 59. min presadil Matej Češík, čo potvrdil aj videorozhodca. Z víťazstva sa nakoniec radovali Trenčania, keď 30 sekúnd treťou sirénou poistil triumf "vojakov" kapitán Dukly Branko Radivojevič.

Piaty zápas finálovej série sa uskutoční v piatok 20. apríla v Trenčíne, Banská Bystrica vedie 3:1 na zápasy.

Hlasy (zdroj: RTVS):

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): "Psychicky nás dnes zväzovalo, že finále už môžeme ukončiť, bolo to zjavné hlavne v prvej tretine. Máme to stále vo vlastných rukách, v Trenčíne musíme nastúpiť koncentrovaní. Súper bol dnes uvoľnenejší, my sme mali akoby zviazané ruky. Ideme teraz do Trenčína, máme ďalší mečbal."

Ján Pardavý (asistent trénera Trenčína): "Myslím si, že je stále veľa ľudí, ktorí nám veria. Dúfam, že sa stav série otočí. Každý doterajší zápas finále bol tesný, možno okrem toho utorkového, ten sa lámal za stavu 2:1 či 3:1. Dnes sme boli aktívnejší a mali aj presilovky. Banskobystričania vrhli všetky sily do útoku a my sme si povedali, že vrátime sériu do Trenčína."

Tipsport liga 2017/2018 - finále play-off - štvrtý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - streda: HC 05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 2:4 (0:3, 0:0, 2:1) - stav série: 3:1 Góly: 46. Skalický (Asselin), 59. Češík - 5. Sádecký, 9. Bezúch (Radivojevič), 11. Marcel Hossa (Sádecký), 60. Radivojevič Vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Výleta, Šefčík, 2841 divákov Zostavy: Banská Bystrica: J. Lukáš (11. Lassila) - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, G. Gélinas, J. Brejčák - Hrnka, T. Surový, Lamper - Hohmann, Bubela, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Bortňák, Češík, Brittain - Gabor Trenčín: Hiadlovský - Starosta, Bačik, Pač, Cebák, Holenda, Bohunický, L. Romančík - Sojčík, Ölvecký, Radivojevič - Marcel Hossa, Sádecký, Bezúch - O. Mikula, Dlouhý, T. Varga - Deveaux, J. Švec, D. Hudec - J. Pardavý ml.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.