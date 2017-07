Trenčania si idú do Izraela po postup, motiváciou je Zenit v 3. predkole Európskej ligy

PETAH TIKVA 20. júla (WebNoviny.sk) - V prípade postupu do 3. predkola by si zmerali sily s ruským Zenitom Petrohrad, najskôr však futbalisti AS Trenčín musia zvládnuť štvrtkovú odvetu 2. predkola Európskej ligy 2017/2018 v Izraeli proti tímu Bnei Jehuda Tel Aviv.

Trenčania verili, že po minulotýždňovom domácom prvom zápase proti Jehude budú mať v rukách lepšie postupové karty, zverenci Martina Ševelu však v Myjave inkasovali a nezvíťazili vybojovali remízu 1:1, o ktorú sa vyrovnávajúcim gólom postaral stredopoliar Jakub Paur. Odvetu odohrajú vo štvrtok o 19.00 h SELČ v Petah Tikve, hlavným rozhodcom je Poliak Tomasz Musial.



Musia skórovať u súpera

Trenčania v prvom dueli dominovali, hostia hrozili predovšetkým z protiútokov. Výraznou pomocou bol pre nich gól z 3. minúty - po štandardnej situácii sa v šestnástke pohotovo zorientoval litovský ofenzívny univerzál Nerijus Valskis a otvoril skóre. Izraelčania rýchlo splnili jeden zo základných pohárových cieľov, zásluhou gólu na súperovej pôde sú k postupu o niečo bližšie než Trenčania. V domácom prostredí im na postup bude stačiť aj bezgólová remíza.

"V pozápasovej analýze sa presne potvrdili veci, ktoré sme už vedeli - že súper bude hrať kompaktne v defenzíve a bude nebezpečný z protiútokov a zo štandardných situácií. Na to si musíme dať pozor aj v odvete. Musíme vziať zodpovednosť do vlastných rúk to bude cesta k tomu, aby sme postúpili ďalej," povedal pre komunikačné kanály AS Trenčín tréner Ševela a pokračoval: "Ak urobíte chybu, súper vás potrestá. Nám sa to v jednom prípade vypomstilo. Budeme musieť byť smerom dopredu nebezpečnejší a efektívnejší. Oni budú na nás určite dobre pripravení. Naším cieľom je vyvarovať sa nepresností a zbytočných strát, ktoré boli v našej hre. Ak neinkasujeme, je veľká šanca, že postúpime, no musíme byť nebezpeční vpredu. Keďže sme doma inkasovali, musíme skórovať na súperovom ihrisku. Bude dôležité, aby sme ťahali útoky po krídlach, aby si hráči dovolili v súboji jedného proti jednému, aby sa pokúšali o nebezpečné situácie."





Chovan čaká podobný priebeh

Brankár Adrián Chovan verí, že cesta k úspechu vedie cez čisté konto. "Najdôležitejšie je, aby sme verili, že góly prídu. Ak podáme zodpovedný, koncentrovaný výkon s túžbou zvíťaziť a postúpiť, verím, že s tým nebude problém," skonštatovala opora slovenskej reprezentácie na júnových ME tejto vekovej kategórie v Poľsku Chovan. Doplnil ho strelec jediného trenčianskeho gólu v Myjave Paur: "Musíme byť trpezliví. Vieme, že nás tam asi čaká opäť organizovaný blok. Musíme rýchlo dávať loptu od nohy, otáčať ťažisko a nájsť nejakú medzeru. Rozhodnúť môžu aj štandardky. Myslím si, že zápas bude mať podobný priebeh ako u nás. Domáci súboj ukázal, že kvalita bola na našej strane. Treba to však opäť ukázať na ihrisku."

Piatkový žreb rozhodol o tom, že úspešný si v 3. predkole zmeria sily so Zenitom Petrohrad. "Pre mňa by bola obrovská výzva pobiť sa s takýmto mužstvom, ktorý je na obrovskej úrovni. Je to veľké meno svetového futbalu a pre nás obrovská motivácia zahrať si proti nim. Spravíme všetko pre to, aby sme sa tam dostali," vyhlásil Chovan. "Zápasy proti Zenitu by boli pre nás odmenou za tú robotu. Všetci určite pôjdeme za tým. Chceli by sme takýto dvojzápas odohrať, no nielen odohrať, ale potom cez ten Zenit aj prejsť," doplnil Paur.





