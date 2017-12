Trenčan Frühauf neprijal neoprávnený trest pre Popradčana, jeho Dukla doma prehrala

TRENČÍN 23. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Trenčínu sú na čele Tipsport ligy 2017/2018 a v piatok na domácom ľade mali šancu potvrdiť pozíciu lídra v súboji s Popradom. "Vojaci" však nestrelili ani gól a kamzíkom podľahli 0:2.

Priznal, že ho nefauloval

V celom súboji nevyužili niekoľko presiloviek, domáci obranca Peter Frühauf však súpera "oslobodil" od ďalšej. Férovo totiž v druhej tretine za nepriaznivého stavu 0:1 priznal, že hráč Popradu ho nefauloval, aj keď rozhodca signalizoval trest pre hokejistu spod Tatier.





"Prehrali sme zaslúžene, Poprad bol hladnejší po víťazstve. Na ľade to bolo jednoznačne vidieť. Bol na nás pripravený a hráči vedeli v akých pozíciách budeme. V takýchto momentoch treba súpera pretlačiť vôľou. To sme, samozrejme, chceli, no Poprad bol po tom strelenom góle vo veľkom ´laufe´. V agresivite, srde, v hlade po víťazstve bol súper lepší, hral súdržne, hráči za seba zaskakovali, keď boli nejaké potýčky, išli do toho. Celoplošne to chceli viac ako my,“ povedal po zápase Peter Frűhauf.

Arbitrov upozornil na neoprávnenosť trestu

Skúsený zadák sa vyjadril aj k spomenutej situácii, v ktorej arbitrov upozornil na neoprávnenosť avizovaného trestu pre súpera.

"Sú väčšie veci ako hokej. Tým to pre mňa haslo, je to pre mňa úplne prirodzené. Je to súčasť nie hokeja, ale života. Chlapci sú uvedomelí a vedia, že vyhrať po zle odpískanom zákroku či po vymodlenej presilovke a góle nechceme. Samozrejme, bola by nám presilovka pomohla, ale sme partia, ktorá chce vyhrávať tak, ako sa má. Keby to bolo rozhodlo a ukázalo sa, že ten faul tam nebol, tak si myslím, že toto by sme neboli my. Nie je to o hokeji, ale o človeku. Máme v lige aj takých, čo vedia padnúť, ale to je výsledok zápasu, emócií. Tí chalani tak hrajú, nie je to o tom, že by to boli, s prepáčením, nejaké hovädá, ktoré by chceli ovplyvňovať zápas. Jednoducho hrajú, majú niekde hlavu a keď cítia dotyk, padnú. Odporúčať im, aby to nerobili, to sa nedá. Všetko to vplýva z hry," poznamenal Frühauf. Informácie priniesol oficiálny web Dukly Trenčín.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.