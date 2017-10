Traja teroristi chceli útočiť v New Yorku, cieľom boli koncerty, metro a Times Square

NEW YORK 7. októbra (WebNoviny.sk) - Americkí agenti zmarili útoky, ktoré v New Yorku plánovali traja sympatizanti teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Ako v piatok informovali úrady, teroristi chceli zabíjať v koncertných sálach, na staniciach metra a na Times Square.





Jedného z obvinených, Abdulrahmana El Bahnasawyho, zadržali po tom, ako v máji 2016 pricestoval z Kanady do New Jersey. Kanadského občana zatkli po vyšetrovaní s pomocou agenta FBI v utajení, ktorý sa vydával za islamského extrémistu. Rovnaké vyšetrovanie viedlo vlani aj k zadržaniu amerického občana Talhu Haroona v Pakistane a Russella Salica na Filipínach, kde je občanom.

Metro je dokonalé miesto

Podľa obvinení, ktoré v piatok odpečatili, 19-ročný El Bahnasawy poslal agentovi fotografiu Times Square so slovami, "Naozaj musíme vyhodiť do vzduchu auto na times square. Pozri na tie davy ľudí!" V ďalšej správe spomínal útok v parížskej koncertnej sále Bataclan z roku 2015 s tým, že na koncertoch dokážu zabiť veľa ľudí.

Agent bol v kontakte aj s 19-ročným Haroonom, ktorý sa chcel pri spáchaní útokov pridať k El Bahnasawymu. Haroon sa v Pakistane stretol s odborníkom na výbušniny, aby získal informácie, ako vyrobiť bomby. Agentovi podľa súdnych dokumentov povedal, že metro je dokonalým miestom na strieľanie pasažierov, a keď minú náboje, môžu odpáliť vesty.





Potešilo by ho povraždiť ľudí

Po tom, ako Haroon získal informácie o tom, čo potrebujú na skonštruovanie bomby, kúpil El Bahnasawy 40 libier (zhruba 18 kilogramov) peroxidu vodíka, batérie, vianočné osvetlenie, teplomery a ďalšie zložky používané na podomácky vyrobené výbušniny.

Materiál poslal agentovi v USA, kde plánovali spolu s Haroonom využiť chatu v blízkosti mesta na výrobu bômb a tréning. Tridsaťsedemročný Salic je obvinený z poskytnutia finančných prostriedkov na útoky. Agentovi údajne povedal, že jeho cieľom je pridať sa k IS v Sýrii, no nesmierne by ho potešilo, ak by mohli povraždiť ľudí v New Yorku.

El Bahnasawy priznal vinu už v októbri 2016, no v súvislosti s ďalším vyšetrovaním bol prípad až doteraz zapečatený. Všetkým trom obvineným hrozí doživotné väzenie.

