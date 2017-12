Tragický prvý sviatok vianočný

Vážne zranenie lyžiarky. V ranných hodinách dňa 25.12 2017 boli záchranári HZS slúžiaci na zjazdovke z Lomnického sedla svedkami pádu slovenskej lyžiarky, ktorá si pri dlhom páde privodila vážne poranenia tváre a poranenia horných, dolných končatín. Záchranári poskytli pacientke na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie a následne požiadali posádku VZZS o súčinnosť, ktorá následne pacientku letecky transportovala do popradskej nemocnice.

Smrteľný pád v Malej Studenej doline

Súbežne so záchrannou akciou v Lomnickom sedle boli záchranári HZS požiadaní o pomoc z Téryho chaty pre českú turistku, ktorá sa v Malom hangu pošmykla na zľadovatenom povrchu a padala niekoľko stoviek metrov.

Záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá po naložení záchranára HZS na palubu smerovala k postihnutej. Žiaľ, turistka pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom. Telo nebohej 25-ročnej turistky bolo následne transportované do Starého Smokovca, kde bolo odovzdané príslušníkom PZ SR a pohrebnej službe.

Pád slovenského turistu vo Veľkom hangu v Malej studenej doline

V obedňajších hodinách požiadal záchranárov HZS o pomoc slovenský turista, ktorý sa taktiež pošmykol na zľadovatenom povrchu a po dlhom páde sa sťažoval na bolesti trupu a brucha. Záchranári požiadali aj v tomto prípade o súčinnosť VZZS, ktorá 35-ročnému turistovi poskytla na mieste neodkladné lekárske ošetrenia a následne ho letecky transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali posádke RZP na prevoz do nemocnice.

Pád českých turistov na Slavkovskom štíte

V obedňajších hodinách dňa 25.12.2017 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc českým turistom, ktorý nahlásil pád dvojice turistov na zľadovatenom povrchu. Nachádzali sa na turistickom chodníku vedúcom na Slavkovský štít v nadmorskej výške približne 1900 metrov n.m. Záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá sa vracala zo zásahu v Malej studenej doline a potrebovala dotankovať palivo. Následne zo vzduchu spolu so záchranármi HZS na palube lokalizovali miesto výpadku obidvoch turistov. 24–ročný turista pri páde utrpel vážne poranenia hlavy, bol v bezvedomí v kritickom stave. Záchranári mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho pripravili na letecky transport do nemocničného zariadenia. Žiaľ, 23-ročná turistka utrpela pri páde dlhom niekoľko stoviek metrov poranenia nezlučiteľné so životom. Následne boli jej telesné pozostatky transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a pohrebnej službe. Taktiež bol letecky z terénu evakuovaný oznamovateľ, spolu so záchranármi HZS.





Horská záchranná služba vyzýva turistov, aby boli pri vstupe do vysokohorského prostredia vo všetkých pohoriach Slovenska opatrní, používali zimnú vystroj a výzbroj. Snehová pokrývka je v dnešných dňoch zľadovatelá a pri pošmyknutí hrozia pády s vážnymi následkami.

Zdroj: hzs.sk





Odporúčame:

Počasie na 10 dní