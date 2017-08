Toto sa mi páči, komentoval útok v Charlottesville policajt

SPRINGFIELD 14. augusta (WebNoviny.sk) - Predstaviteľ polície z mesta Springfield v americkom štáte Massachusetts sa v pondelok dostal do problémov po tom, ako na sociálnych sieťach pochvalne komentoval víkendové vyčíňanie šoféra, ktorý opakovane s autom narážal do účastníkov antirasistickej demonštrácie v Charlottesville vo Virgínii. Po jeho útoku zahynula jedna žena a ďalších 19 ľudí utrpelo zranenia.



"Hahahaha, toto sa mi páči. Možno by ľudia nemali blokovať vozovku," komentoval na Facebooku udalosť predstaviteľ springfieldskej polície Conrad Lariviere. V neskoršom rozhovore pre stránku Masslive.com sa pokúšal ospravedlňovať s tým, že je "dobrý človek, ktorý mal hlúpu poznámku". Tento prípad sa však už dostal do rúk jeho kolegom a za vážnu vec ho považuje aj starosta Springfieldu Domenic Sarno, podľa ktorého pre takéto vyhlásenia "nie je v našej spoločnosti miesto, a už vôbec by nemali prichádzať od predstaviteľa springfieldskej polície".



Útoky proti antirasistickým demonštrantom v Charlottesville cez víkend ostro odsúdil aj americký prezident Donald Trump, svojimi vyjadreniami však na seba strhol aj vlnu kritiky za to, že neodsúdil priamo rasistických demonštrantov, ale namiesto toho hovoril o nenávisti a násilí "na mnohých stranách". Antirasistická demonštrácia sa konala v reakcii na súbežný pochod amerických krajne pravicových extrémistov v Charlottesville.



Stránka amerických rasistov Daily Stormer, ktorá je prepojená s organizátormi sobotňajšej rasistickej demonštrácie, po vyčíňaní šoféra na demonštrácii v Charlottesville napísala, že obeť jeho útoku je "tučná bezdetná k***a". V dehonestujúcom a urážlivom článku o obeti násilností autor alebo autori vypočítavajú dôvody, prečo údajne nie je škoda, že táto mladá žena prišla o život. V článku naopak chvália muža, ktorý do davu antirasistických demonštrantov narážal autom.





